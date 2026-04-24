TV : ASSE - ESTAC, à quelle heure et sur quelle chaîne pour le choc de L2 ?

Une grande partie du titre de champion de Ligue 2 va se jouer ce week-end lors du choc qui opposera l’AS Saint-Etienne, le chasseur, à l’ESTAC Troyes, le chassé.

Quelle heure pour ASSE - ESTAC ?

samedi 25 avril à 20h00 au Stade Geoffroy-Guichard. L'arbitre sera Antoine Valnet. Après une saison rythmée par de bons résultats, Troyes et Saint-Etienne se rapprochent du graal, à savoir la remontée en Ligue 1. Mais pour faire un nouveau grand pas vers l’Elite du football français, il va falloir faire un bon résultat lors du choc pour le titre de la L2. Cette rencontre entre l’ASSE et l’ESTAC se jouera ceau Stade Geoffroy-Guichard. L'arbitre sera Antoine Valnet.

Sur quelle chaîne suivre ASSE - ESTAC ?

Comptant pour la 32e journée de Ligue 2, ce choc qui sent bon la L1 sera diffusé sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de ASSE - ESTAC :

Inarrêtable depuis la nomination de Philippe Montanier en février dernier, l’ASSE a enchaîné les victoires… avant de retomber de très haut la semaine dernière sur la pelouse de Bastia (0-2). Toujours deuxième de la L2, le club stéphanois a maintenant quatre points de retard sur l’ESTAC dans la course au titre. Autant dire que devant un Chaudron qui sera plein à craquer, Sainté va chercher à l’emporter pour recoller à la tête tout en se rapprochant d’une montée directe en L1. Pour ce match, Philippe Montanier fera sans El Jamali, Ferreira, N’Guessan, Tardieu ou Traoré.

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur - Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old - Boakye, Kanté - Cardona, Moueffek, Davitashvili - Stassin.

Suite à un petit trou d’air au début du mois d’avril, l’ESTAC s’est parfaitement repris la semaine dernière en battant Boulogne à la maison (1-0). Seul leader avec quatre points d’avance, Troyes veut enfoncer le clou dans le Forez ce week-end. Pour se rapprocher d’une remontée en L1 mais aussi pour se venger après la défaite à l’aller au Stade de l’Aube (2-3), le club du City Football Group veut frapper un grand coup à Saint-Etienne. Pour cela, Stéphane Dumont devra composer sans Gozzi, Lemaitre ou Traoré.

La compo probable de l’ESTAC Troyes : Konaté - Marronnier, Monfray, Diawara, Boura - Mille, Diop, Adeline - Diawara, Ripart, Detourbet.