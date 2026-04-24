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TV : ASSE - ESTAC, à quelle heure et sur quelle chaîne pour le choc de L2 ?

Ligue 224 avr. , 7:15
parAlexis Rose
0
Une grande partie du titre de champion de Ligue 2 va se jouer ce week-end lors du choc qui opposera l’AS Saint-Etienne, le chasseur, à l’ESTAC Troyes, le chassé.

Quelle heure pour ASSE - ESTAC ?

Après une saison rythmée par de bons résultats, Troyes et Saint-Etienne se rapprochent du graal, à savoir la remontée en Ligue 1. Mais pour faire un nouveau grand pas vers l’Elite du football français, il va falloir faire un bon résultat lors du choc pour le titre de la L2. Cette rencontre entre l’ASSE et l’ESTAC se jouera ce samedi 25 avril à 20h00 au Stade Geoffroy-Guichard. L'arbitre sera Antoine Valnet.

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Sur quelle chaîne suivre ASSE - ESTAC ?

Comptant pour la 32e journée de Ligue 2, ce choc qui sent bon la L1 sera diffusé sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de ASSE - ESTAC :

Inarrêtable depuis la nomination de Philippe Montanier en février dernier, l’ASSE a enchaîné les victoires… avant de retomber de très haut la semaine dernière sur la pelouse de Bastia (0-2). Toujours deuxième de la L2, le club stéphanois a maintenant quatre points de retard sur l’ESTAC dans la course au titre. Autant dire que devant un Chaudron qui sera plein à craquer, Sainté va chercher à l’emporter pour recoller à la tête tout en se rapprochant d’une montée directe en L1. Pour ce match, Philippe Montanier fera sans El Jamali, Ferreira, N’Guessan, Tardieu ou Traoré.
La compo probable de l’ASSE : Larsonneur - Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old - Boakye, Kanté - Cardona, Moueffek, Davitashvili - Stassin.
Suite à un petit trou d’air au début du mois d’avril, l’ESTAC s’est parfaitement repris la semaine dernière en battant Boulogne à la maison (1-0). Seul leader avec quatre points d’avance, Troyes veut enfoncer le clou dans le Forez ce week-end. Pour se rapprocher d’une remontée en L1 mais aussi pour se venger après la défaite à l’aller au Stade de l’Aube (2-3), le club du City Football Group veut frapper un grand coup à Saint-Etienne. Pour cela, Stéphane Dumont devra composer sans Gozzi, Lemaitre ou Traoré.
La compo probable de l’ESTAC Troyes : Konaté - Marronnier, Monfray, Diawara, Boura - Mille, Diop, Adeline - Diawara, Ripart, Detourbet.

Ligue 2

25 avril 2026 à 20:00
Saint-Étienne
20:00
Troyes
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si on joue à notre niveau, le match contre lens est le seul qui pose de réels problèmes tant Lens est une très belle équipe qui joue très bien au ballon. toulouse peut être le caillou dans la chaussure. on ne doit pas prendre la pression contre Rennes mais tout d'abord il va falloir montrer l'envie et la persévérance d'une équipe qui veut la mettre au fond dés ce week end. mais si cela ne se passe pas comme prévu, ces joueurs là pourront être fiers d'avoir répondu au delà de nos attentes. bon..ok....de mes attentes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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