Le match ASSE-Troyes n'a beau ne plus être une finale, l'engouement populaire est énorme. Au point que même les joueurs stéphanois doivent calmer le jeu auprès de leurs proches.

Après la défaite de l'ASSE à Bastia, la rencontre contre l'ESTAC a perdu un peu de son piment, puisque les Verts resteront derrière Troyes, même en cas de victoire. Cependant, le choc de Ligue 2 entre le premier et le deuxième au classement a provoqué une demande colossale, on a même parlé de près de 100.000 demandes de tickets. Alors, si le club a forcément un quota de places pour la famille et les proches des joueurs, ce n'est pas open bar. Surtout lorsque l'on atteint des sommets, comme c'est le cas pour cette affiche dont le vainqueur fera un pas de plus vers la Ligue 1. Aïmen Moueffek, le milieu de terrain marocain de l'AS Saint-Etienne, avoue être dépassé par les demandes venues de son entourage afin qu'il puisse avoir des tickets pour la rencontre la plus attendue de la saison.

ASSE-Troyes, c'est plus chaud que Céline Dion à Paris

Dans une vidéo mise en ligne par l'ASSE, Aïmen Moueffek s'amuse de cela, même s'il a tenu à transmettre un message à ses proches. « Je n’avais même pas vu que tout était parti aussi vite. Ça va être chaud pour faire venir tout le monde (rires). Tous ceux qui me demandent des places, vous avez la réponse-là, ça va être chaud », a reconnu le milieu de terrain, qui sait qu'il ne pourra pas dire oui à la totalité de ceux qui lui ont demandé des places. Le seul effet bénéfique qu'a eu la défaite stéphanoise à Bastia, c'est que le marché noir s'est tout de même calmé au niveau des prix, puisque ce match n'est plus aussi décisif qu'avant. Du côté de l'AS Saint-Etienne, on aurait probablement préféré que l'équipe de Philippe Montanier s'impose en Corse, mais c'est une autre histoire.