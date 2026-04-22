ASSE-Troyes : C'est plus chaud que Céline Dion à Paris

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|4
Donc c'est légal de voler une entreprise et de lui réclamer de l'argent derrière ? C'est vraiment la fin du monde...
d'après ce que je vois, les brésiliens ont surtout l'impression que c'est une amende qui va annuler toutes les autres et que c'est Textor qui va récupérer le blé.
J'ai malheureusement le même sentiment,et même si Longoria a fait des fautes ,je prend le pari qu'il va se défosser sur l'ex président. C'est un petit personnage qui fait le coq alors que c'est une poule mouillée
Allez Troyes
il est mauvais même pour dunkerque
|Équipe
|Pts
|J
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|D
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|62
|25
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|2
|7
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|30
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|20
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|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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A fond ! 👊