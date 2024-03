Nicolas Seube à Times Square, la légende atteint New York

Dans : Ligue 2.

Par Eric Bethsy

Membre du groupe de supporters « We are Malherbe », Alban a exporté Nicolas Seube jusqu’aux Etats-Unis. Le fan du Stade Malherbe Caen a fait projeter des images de l’entraîneur normand sur un écran géant de Times Square mercredi.

Les New Yorkais connaissent désormais Nicolas Seube. Et ce grâce à la drôle d’initiative d’Alban. En accord avec le Stade Malherbe Caen, ce membre du groupe de supporters « We are Malherbe » a fait projeter des images de l’entraîneur caennais sur un écran géant de Times Square mercredi. Le fan du SMC, actuellement en voyage aux Etats-Unis, a en effet payé 40 dollars pour afficher le technicien pendant 15 secondes dans les rues de New York ce mercredi, aux alentours de 17h30 heure locale.

On était de passage à New York alors on a fait découvrir un vrai héros aux américains 🦸 : pic.twitter.com/W8RNUY6heI — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) March 28, 2024

« C'est un clin d'oeil à "Nico, ce héros", qu'on utilise déjà sur nos réseaux, a expliqué Alban à France Bleu Normandie. On a demandé l'autorisation au club pour utiliser des images de Nicolas et les diffuser sur l'écran. J'ai soumis l'idée à l'équipe, j'avais vu ça avec d'autres clubs. On voulait faire un truc rigolo ! » Mission accomplie pour Alban et « We are Malherbe » qui ont rendu un hommage original à Nicolas Seube. Il faut dire que le coach de 44 ans est considéré comme une véritable légende du club normand.

La légende du SMC

L’ancien milieu de terrain y a passé l’intégralité de sa carrière entre 2001 et 2017, pour un total de 520 matchs disputés. Cette statistique en fait le joueur le plus capé de l’histoire du Stade Malherbe Caen. Rappelons également que Nicolas Seube, ex-entraîneur de la réserve caennaise, avait pris les commandes de l’équipe première le 30 novembre dernier. A ce moment, le SMC luttait pour son maintien en Ligue 2. Et quelques mois plus tard, l’équipe actuellement classée huitième du championnat peut rêver de la montée via les play-offs. Cela valait bien une récompense à l’américaine.