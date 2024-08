Mbaye Niang de retour en France à la demande de Mbappé ‍?

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Le départ d'Alexandre Mendy étant imminent, le SM Caen pourrait faire revenir Mbaye Niang, l'attaquant qui a débuté sous le maillot malherbiste. Les négociations sont en cours entre les deux camps.

Agé de 29 ans, Mbaye Niang a roulé sa bosse un peu partout depuis qu'il a quitté Caen en 2012 pour rejoindre l'AC Milan. Sa carrière a connu des hauts et des bas, l'international sénégalais passant par de nombreux clubs avant finalement d'atterrir à Empoli pour une pige de six mois lors du dernier mercato d'hiver. Désormais libre de tout contrat, Niang se prépare actuellement dans le sud de la France avec son propre préparateur physique afin d'être prêt à rejoindre un club en cette fin de mercato. Et cela tombe bien, car ce dimanche, Nabil Djellit révèle que le SM Caen, à présent propriété de Kylian Mbappé, a entamé des discussions avec les représentants de Mbaye Niang dans le but de lui proposer de revenir à D'Ornano pour remplacer Alexandre Mendy.

Niang pour faire oublier Mendy à Caen

La tentation de faire revenir Mbaye Niang au Stade Malherbe Caen, son club formateur, existe. Il y a des contacts entre les différents parties. A 29 ans, Niang est libre. L'international sénégalais possède d'autres sollicitations après une saison dernière à 14 buts. #Mercato pic.twitter.com/Xx5UPrNarH — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 17, 2024

Ayant un bon de sortie, celui qui a été le meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée n'a pas été remplacé et cela s'est clairement ressenti samedi lors de la défaite de l'équipe de Nicolas Seube contre le Paris FC. Tandis que Mendy et ses agents rongent leur frein, la signature de Mbaye Niang est donc dans l'air. « La tentation de faire revenir Mbaye Niang au Stade Malherbe Caen, son club formateur, existe. Il y a des contacts entre les différentes parties. A 29 ans, Niang est libre. L'international sénégalais possède d'autres sollicitations après une saison dernière à 14 buts », précise le journaliste de France Football au sujet de cet improbable retour de celui qui avait enflammé le public caennais il y a plusieurs années. Reste à savoir s'il est toujours judicieux de se remettre avec ses ex, mais c'est à Kylian Mbappé et à Nicolas Seube de décider.