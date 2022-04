Nancy relégué, les supporters stoppent le match

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Qui s'y frotte, s'y pique ! La célèbre devise de l'AS Nancy-Lorraine a été bien apprise par ses supporters. Excédés par les résultats de leur club, mené 0-3 avant la mi-temps par Quevilly-Rouen, ils ont balancé des fumigènes sur la pelouse de Marcel-Picot.

#ASNLQRM Une infinie tristesse !

Suite aux fumigènes envoyés par les supporters, la rencontre a été définitivement arrêtée à la 40ème minute. L’#ASNL évoluera en National la saison prochaine.

Cela a causé une première interruption temporaire du match avant que l'arbitre ne renvoie les 22 acteurs au vestiaire après 40 minutes de jeu et une deuxième volée de fumigènes. Pendant ce temps-là, l'ASNL, dernier de Ligue 2, fonce vers le National. Après plus de 30 minutes d'interruption, le match a été définitivement arrêté et valide donc la descente du club lorrain.