Le Havre vire Paul Le Guen, un duo Elsner - Bodmer pour la suite ?

Dans : Ligue 2.

Par Alexis Rose

En poste depuis 2019, Paul Le Guen n’est plus l’entraîneur du Havre. En effet, ce jeudi soir, le club normand a annoncé le limogeage de l’ancien coach de l’OL. Remercié par le président Vincent Volpe à un an de la fin de son contrat, le coach de 58 ans pourrait être remplacé par Luka Elsner, passé sur le banc d’Amiens. Si l’arrivée du coach slovène venait à se confirmer à quelques jours de la reprise de l'entraînement, Mathieu Bodmer pourrait quand à lui prendre la direction sportive du club de L2. Un duo qui aurait alors pour objectif de remonter au plus vite dans l'Élite du football français.