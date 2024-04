L2 ‍: Un joueur bordelais aurait proféré une insulte raciste

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué publié au lendemain de la défaite de Dunkerque à Bordeaux, le club du Nord annonce avoir dénoncé aux autorités les injures racistes proférés par un joueur de Girondins à l'encontre d'un footballeur dunkerquois.

« L’USL DUNKERQUE est profondément attristé et choqué par les insultes racistes proférées par un des joueurs de l’équipe adverse à l’encontre de l’un de nos joueurs durant le match contre Bordeaux, ce mardi 23 avril 2024. Nous tenons à exprimer notre soutien inconditionnel à notre joueur ainsi qu’à tous les sportifs qui subissent de tels actes. Le Club condamne fermement tout fait de racisme et de discrimination. Ces comportements sont totalement contraires aux valeurs de notre club et à l’esprit sportif. Un signalement a été officiellement effectué en ce sens et nous avons pleinement confiance dans le fait que les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires et appropriées pour répondre à cet incident », indique le club racheté l'été dernier par le groupe Amissos, propriétaire du club de D1 turque Samsunspor.