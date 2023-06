L2 ‍: Rodez défend son joueur victime d'insultes et de menaces

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Auteur du but de Rodez, et victime d'un supporter de Bordeaux, Lucas Buades fait l'objet de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux de la part de supporters girondins. Son club est venu le soutenir.

Visiblement, certains supporters bordelais ont décidé de faire payer au prix fort à l'attaquant de Rodez le fait d'avoir mis un but à leur club préféré. Mais en plus d'avoir été ciblé par un membre des Ultramarines descendu sur la pelouse du Matmut Atlantique. Tandis que ce dernier est actuellement en garde à vue, sur Twitter Lucas Buades est la cible d'une vague de haine. Alors, lassé de voir la tournure prise par les événements, le club de Rodez est monté au créneau et a prévenu que les anonymes, ou non, qui sont allés trop loin risquent de devoir, eux aussi, s'expliquer devant la justice. « Lucas reçoit des menaces odieuses qui ne resteront pas sans suite pour les auteurs. N’inversons pas la situation. Soutien total à Lucas », indique le club, laissé de voir que leur joueur est stigmatisé alors qu'il est la victime et n'avait rien demandé à personne.