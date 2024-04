L2 ‍: L'ASSE renverse Bordeaux dans un scénario fou

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Le choc entre deux grosses équipes de Ligue 2 a tourné en faveur des Verts (2-1) après une rencontre très spectaculaire durant laquelle Bordeaux a longtemps pensé tenir la victoire.

L'affiche ASSE-Bordeaux sentait le bon vieux temps, et les supporters stéphanois ne s'y étaient pas trompés puisque Geoffroy-Guichard affichait complet ce samedi soir. Tandis que Saint-Etienne vise la remontée directe en Ligue 1, Bordeaux doit assurer son maintien. En pendant longtemps, le club au scapulaire a pensé pouvoir faire l'excellente opération puisque les Girondins ouvraient le score à la 42e par Diaz (42e). Malgré la domination stéphanoise, Bordeaux tenait bon, et espérait pouvoir repartir du Chaudron avec trois points, car les Verts se retrouvaient en plus à dix après l'expulsion de Nade (73e). Mais au fil des minutes, et portés par le public, les joueurs de Dall'Oglio poussaient de plus en plus et égalisaient à l'entame des sept minutes de temps additionnel grâce à l'inévitable Cardona (1-1, 90e+4).

Et les Girondins craquaient finalement, Cardona signant un doublé qui vaut de l'or pour l'AS Saint-Etienne (2-1, 90e+4). Au classement, Sainté reste troisième à un point du SCO, mais compte désormais cinq longueurs d'avance sur le quatrième, le Paris FC, et a donc la certitude ou presque d'être au pire barragiste avec l'avantage du terrain. Pour Bordeaux, tout semble désormais joué puisque les Girondins ont six longueurs d'avance sur Troyes, premier relégable. A priori, cela devrait être suffisant.