L2 : Pelouse gelée, Le Mans-ASSE menacé ?

L’ASSE se rend au Mans ce samedi soir (20 heures) pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Mais l’état de la pelouse du Stade Marie-Marvingt inquiète le staff des Verts.

Les joueurs de l’AS Saint-Etienne sont-ils venus au Mans pour rien ? La tenue du match face au Mans ce samedi à 20 heures n’est pas remis en cause pour l’instant, mais la vigilance est totale. Et pour cause, Le Progrès révèle photo à l’appui que le terrain n’est pas en bon état et que les températures sont négatives au Mans à plus d’une heure du match.

« L’état de la pelouse a été évoquée en réunion d’avant-match » précise d’ailleurs le quotidien régional tandis que de son côté, le compte X La Mise au Vert parle carrément d’une pelouse « gelée ». La situation sera donc à suivre de près dans les prochaines minutes pour voir si l’affiche de cette 18e journée de Ligue 2 entre Le Mans et l’ASSE sera maintenue.