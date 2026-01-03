ICONSPORT_272679_0006

L2 : Pelouse gelée, Le Mans-ASSE menacé ?

Ligue 2
par Corentin Facy
0
L’ASSE se rend au Mans ce samedi soir (20 heures) pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Mais l’état de la pelouse du Stade Marie-Marvingt inquiète le staff des Verts. 
Les joueurs de l’AS Saint-Etienne sont-ils venus au Mans pour rien ? La tenue du match face au Mans ce samedi à 20 heures n’est pas remis en cause pour l’instant, mais la vigilance est totale. Et pour cause, Le Progrès révèle photo à l’appui que le terrain n’est pas en bon état et que les températures sont négatives au Mans à plus d’une heure du match.
« L’état de la pelouse a été évoquée en réunion d’avant-match » précise d’ailleurs le quotidien régional tandis que de son côté, le compte X La Mise au Vert parle carrément d’une pelouse « gelée ». La situation sera donc à suivre de près dans les prochaines minutes pour voir si l’affiche de cette 18e journée de Ligue 2 entre Le Mans et l’ASSE sera maintenue.
0
Derniers commentaires

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

… Succès de prestige pour l’Olympique Lyonnais. … Ah ouais, la Bêtise de Foutre01 , il a tout compris … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Monaco-OL : Attentat sur Tagliafico, l'image choc

Toujours aussi c.n à ce que je vois. Pauvre naze...

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Tu as toujours le seum. Normal. ^^

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Bravo l'OL... pour cette victoire totalement méritée. 😁

OM : Longoria fait le ménage dans le vestiaire

On retiendra son entrée en jeu contre le Pana pour la séance de penalties au cours de laquelle il sera parti 5 fois du mauvais côté. RIP

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

