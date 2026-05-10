ICONSPORT_365961_0021
Scènes de chaos à Bastia

L2 : Le Mans et Bastia seront fixés mercredi

Ligue 210 mai , 11:33
parMehdi Lunay
0
Interrompu à quelques secondes de la fin, le match Bastia-Le Mans a été définitivement arrêté une heure plus tard. Néanmoins, le résultat n'a pas été encore entériné. Ce sera l'affaire de quelques jours.
Comme l'écrit L'Equipe ce dimanche matin, la commission de discipline de la LFP va se saisir du dossier en urgence. Une réunion va être organisée en visio lundi avant une décision définitive mercredi soir. L'issue ne fait aucun doute puisque Le Mans menait 2-0, qu'il ne restait que quelques minutes à disputer et que l'interruption a été provoquée par les supporters bastiais.
Le Mans s'attend donc à accéder officiellement à la Ligue 1 tandis que Bastia sera relégué en Ligue 3. Les Corses risquent de démarrer dans cette nouvelle division avec un retrait de points ferme pour cause de récidive et plusieurs matchs à huis-clos sur leur terrain.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364694_0220
OL

L'OL au sommet grâce au joueur tant rêvé par le PSG

ICONSPORT_365493_0209
OM

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

Barcola
PSG

PSG : L’agent de Barcola joue le jeu du Barça

ICONSPORT_271025_0320
PSG

Le PSG sans Nuno Mendes ni Pacho contre Brest

Fil Info

10 mai , 11:30
L'OL au sommet grâce au joueur tant rêvé par le PSG
10 mai , 11:00
OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher
10 mai , 10:30
PSG : L’agent de Barcola joue le jeu du Barça
10 mai , 10:19
Le PSG sans Nuno Mendes ni Pacho contre Brest
10 mai , 10:16
OM : Un groupe décimé pour défier Le Havre
10 mai , 10:00
Nantes : 11 joueurs sur le départ, la saignée terrible
10 mai , 9:30
Xabi Alonso n’hésite pas à trahir Liverpool
10 mai , 9:00
ASSE : Le « PSG de la Ligue 2 » en grand danger
10 mai , 8:40
5 ME pour Yaremchuk, l'OL fixe une condition

Derniers commentaires

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

c'ets bien beau de mettre la faute sur le gardien mais il faut aussi a voir une bonne defense

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

oui pour moi c'est ok mais il faut de bon défenseurs sinon il va finir comme rulli

« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte

Mc croûte, Longoria et benatia auraient pu faire leur travail. Mais ça c'est un autre problème

Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations

a bon. qui a t il violé? sale menteur diffamation?

OM : Un groupe décimé pour défier Le Havre

whaouuuu. quelle vanne ! t es vraiment fort qd meme. bravo !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

Loading