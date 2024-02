L2 ‍: L'ASSE corrige Angers et revient dans la course

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir collé un 5-0 à Troyes, l'AS Saint-Etienne est définitivement revenue dans la course à la montée en s'imposant nettement à Angers (0-3).

Longtemps dans les durs, les Verts sont de retour aux affaires en Ligue 2. Si le succès face à l'ESTAC (0-5) samedi dernier à Geoffroy-Guichard avait envoyé un premier signal, la victoire face au SCO, deuxième du classement de Ligue 2, est une vraie grosse performance. Car même si Angers enchaîne une victoire et une défaite depuis quelques matchs, le stade Raymond-Kop était une place forte. C'est grâce à un doublé express de Cardona (42e et 44), et un but de Lefort contre son camp (64e) que l'AS Saint-Etienne a scellé son triomphe à Angers. En attendant la suite de la 25ᵉ journée de Ligue 2, l'équipe d'Olivier Dall'Oglio est remontée la 5e place du classement, synonyme de barrage.