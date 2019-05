L2 : Brest est promu en Ligue 1 !

Dans : Ligue 2, Ligue 1, Brest.

Ce vendredi soir, le multiplex de la 37e journée de Ligue 2 a livré son verdict.

Solide vainqueur face à Niort (3-0), grâce notamment à un doublé du meilleur buteur Charbonnier, Brest a validé sa montée en Ligue 1, six ans après sa descente. Avec quatre points d’avance sur Troyes, assuré de terminer troisième et de disputer le barrage de la L2 après son succès à Clermont (2-4), le club breton sera bien le dauphin du champion messin. La semaine prochaine, le Paris FC (4e avec 62 points), Lens (5e avec 60 points) et Lorient (6e avec 60 points) se disputeront les deux dernières places pour les play-off.

Concernant la lutte pour le maintien, seul le Red Star est pour l'instant assuré de voir le National la saison prochaine. Puisqu’avec son nul à Orléans (0-0), Béziers (19e avec 35 points) n’est pas encore sûr de descendre. Tout comme Sochaux (18e avec 38 points), qui peut encore quitter sa place de barragiste lors de la dernière journée face aux deux clubs d’Ajaccio et Auxerre. Dernier épisode de cette saison vendredi prochain !