L2 ‍: Bordeaux et l'ASSE coulent, Angers nouveau leader

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Bordeaux replonge dans la zone rouge. Les Girondins, réduits à 10 contre 11, ont été battus à Quevilly-Rouen 3-2 ce mardi. Un deuxième revers de rang pour les hommes d'Albert Riera désormais 17es. Autre géant en péril, l'AS Saint-Etienne. Les Verts ont été renversés à domicile 1-3 par Guingamp et subissent leur 5e défaite consécutive. Ils sont 8e de L2. A contrario, un autre ex de Ligue 1 se régale : Angers. Le SCO a battu Grenoble 1-0 et prend la tête de la L2 (34 pts). Angers profite du revers de Laval à Ajaccio 2-0. 2e, Laval devance d'une unité Auxerre vainqueur à Concarneau 1-2.

🚨 Après avoir mené au score, les Verts sombre à la maison et concède le cinquième revers consécutif de la saison.

L'ASSE est 8ème au classement au terme de cette 17ème journée. 🟢 #ASSEEAG #ASSE pic.twitter.com/YaF91nLUJi — TRIBUNESTEPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) December 5, 2023

En fond de classement, le Nord est en berne. Valenciennes reste dernier après une nouvelle défaite à Pau (4e) 3-1 alors que Dunkerque humilié à domicile par Bastia 0-5 est avant-dernier. Troyes sort de la zone rouge après sa victoire contre Amiens 2-0. Enfin, le Paris FC poursuit sa remontée avec une 4e victoire en 5 matchs face à Rodez 2-0.