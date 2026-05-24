L2 : BeIN Sports manque le coup d’envoi de Laval-Rouen

Dans un match décisif pour la montée ou le maintien en Ligue 2, les regards étaient tournés vers Laval pour le barrage retour contre Rouen ce dimanche en fin d'après-midi. Dès la prise d’antenne, les problèmes techniques ont été visibles et cela s’est même totalement coupé à quelques instants du coup d’envoi. Les téléspectateurs ont eu droit à des images rediffusées de la Premier League, avant que le match ne reprenne au bout de deux minutes. La chaine sportive a été transparente, expliquant quand la forte chaleur avait causé des perturbations sur le plan technique.

Les téléspectateurs ont en tout cas rapidement pu retrouver le match, et ne pas manquer le premier fait important avec l'expulsion du Rouennais Kenny Rocha.