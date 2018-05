L2 : Bastia officialise son soutien à l'AC Ajaccio

Dans : Ligue 2, ACA, Bastia, Le Havre.

Au cœur de la tempête médiatique depuis les incidents avec Le Havre ce week-end, Ajaccio peut compter sur un soutien plutôt inattendu, en attendant de connaître la décision de la commission de discipline de la LFP. En effet, c’est le Sporting Club de Bastia qui a volé au secours de l’ACA ce mardi dans un communiqué que personne n’avait vu venir.

« Le Sporting Club Bastiais apporte tout son soutien à l’AC Ajaccio, ses dirigeants et ses joueurs suite au lynchage médiatique dont est victime le club depuis plus de 48 heures. Une fois de plus pour ne pas dire une fois de trop, le football corse est trainé dans la boue. Et à travers lui, c’est la Corse entière qui est bafouée. Le SC Bastiais, l’AC Ajaccio et le GFC Ajaccio et l’ensemble des clubs insulaires méritent le respect et un traitement équitable dans les médias. Le football corse fait partie du patrimoine du football français. Stop à la justice à deux vitesses ! La Corse n’est pas le paillasson du football français ! » explique notamment le SC Bastia. Un communiqué lunaire qui ne manquera pas de faire réagir…