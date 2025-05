Il a vendu Créteil à Xavier Niel et s’explique

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

C'est le rachat de club surprise de ces derniers jours, l'US Créteil Lusitanos est devenu la propriété de Xavier Niel. Le futur ex-propriétaire s'en explique.

Ancien solide club de Ligue 2, l’US Créteil Lusitanos a perdu de sa superbe ces derniers temps et évolue désormais au 4e échelon, en National 2. Cela pourrait ne pas durer car quelques mois après la folle rumeur, Xavier Niel a trouvé un accord pour devenir actionnaire majoritaire du club du Val de Marne. L’entrepreneur français a trouvé un accord avec Bassam Al Homsi pour détenir la majorité des parts de l’US Créteil-Lusitanos. Ce dernier s’en est expliqué dans le Parisien, confiant qu’il n’était pas chaud pour céder au départ, mais que devant l’insistance du natif du Créteil et l’importance de son projet, il a décidé de se mettre en retrait pour le bien du club cristolien.

Objectif retour en Ligue 2

Communiqué officiel du Comité Directeur de l'US Créteil-Lusitanos Association.



Bienvenue Xavier Niel ! pic.twitter.com/Wp4DTsjFnJ — US Créteil Lusitanos 🐏 (@uscl_football) May 1, 2025

« Xavier a grandi dans la ville, son parcours a démarré à Créteil, il y est très attaché. On a beaucoup discuté depuis le mois de novembre et, hier, on a validé l’accord parce qu’on partage les mêmes valeurs et que le feeling est vraiment bien passé. C’est récent, mais son ambition de rendre sa grandeur au club m’a séduit. Je suis ravi de son arrivée », a livré celui qui va rester actionnaire majoritaire du club de Créteil, avec l’espoir de voir sa formation revenir rapidement en Ligue 2, et faire partie des clubs franciliens qui comptent comme le Paris SG, le Paris FC et le Red Star. « Exactement. On a un stade magnifique (le stade Dominique-Duvauchelle), la ville est très investie dans la vie du club. Le potentiel est énorme et le moment est venu de dire : bingo, on va accélérer. J’ai dit à Xavier Niel que je mettrai tout ce dont il a besoin à son service et au service du club pour retrouver la Ligue 2 le plus rapidement possible », a souhaité Bassam Al Homsi dans le quotidien francilien. Un souhait louable et presque raisonnable, tant l’arrivée du milliardaire français, qui a fait fortune dans le Minitel rose et a ensuite créé Free, fait saliver les fans.