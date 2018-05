L2 : Il célèbre son but comme Memphis Depay, Mateta expulsé !

Dans : Ligue 2, OL.

La Ligue de Football Professionnel a sérieusement des questions à se poser suite au match de prébarrage dimanche soir à Ajaccio entre le club local et Le Havre. Et parmi ces questions, celle de l'arbitrage. Car si Frank Schneider a vu juste en accordant un penalty au HAC après avoir été touché et traité notamment « d’escroc » par Mathieu Coutadeur, il a perdu les pédales en expulsant Jean-Philippe Mateta, qui a célébré son but sur penalty en se mettant les doigts dans les oreilles, imitant en cela Memphis Depay, Mateta étant prêté par l'OL au Havre. Rudoyé par plusieurs joueurs corses, sans réagir, Jean-Philippe Mateta a pourtant été expulsé par l'arbitre, visiblement débordé...

Du côté d'Ajaccio, on estime que c'est l'arbitre qui a mis le feu au poudre en accordant ce penalty, la président de l'ACA demandant même des comptes à la Ligue, tandis que du côté du Havre on peut légitimement se sentir un peu floué. La LFP choisira probablement le silence...