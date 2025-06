DNCG ‍: Un club se prépare à la catastrophe

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Journée décisive pour les clubs pros qui ne sont pas encore passés devant la DNCG, avec des réunions qui s'enchainent et des décisions qui vont tomber en fin de journée.

Pour le moment, aucun club de Ligue 1 ou de Ligue 2 n’a été rétrogradé par la DNCG et seul Angers parmi l’élite a vu son mercato être encadré afin de s’assurer que les actes collaient aux finances du SCO. Mais en cette dernière semaine d’audition, ce sont souvent les clubs les plus en danger qui se présentent. C’est le cas de l’AC Ajaccio, en grande difficulté financière et qui espérait présenter un projet de rachat de la part d’un investisseur espagnol pour sauver les meubles. Ce dernier aurait mis 20 millions d’euros en garantie de ses fonds personnels, sans officialiser le rachat. Cela risque d’être bien insuffisant alors que les finances sont dans le rouge avec des dettes de 10 millions d’euros, et un déficit de 7,5 millions d’euros.

Un énorme trou financier à l'AC Ajaccio

Président de la formation de Ligue 2, Alain Orsoni s’est montré très pessimiste à l’issue de la réunion de ce mardi, selon Ici Corse. « Nous connaissons déjà la décision de la DNCG », a même lancé le dirigeant corse, pour qui il ne fait aucun doute que son club va être sanctionné. L’AC Ajaccio risque une relégation administrative en division inférieure, une décision qui doit être confirmée dans la journée. Mais la réunion expéditive de ce mardi et le ton des dirigeants ajacciens ne laisse guère de place au doute, même s’il y a encore par la suite la possibilité de faire appel et de gagner un peu de temps en cas de rachat réel du club.