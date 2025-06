OL ‍: La DNCG ne se fera pas enfumer par Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL joue son avenir ce mardi avec le très attendu passage devant la DNCG. Et si le club de John Textor semble à présent protégé d’une possible relégation en Ligue 2, le gendarme financier reste sur ses gardes.

Il y a six mois, la DNCG s’était montrée particulièrement impitoyable avec l’Olympique Lyonnais, sanctionnant le club de John Textor d’une interdiction de recrutement mais aussi d’une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire. En ce 24 juin, la pression est donc à son maximum sur les épaules des dirigeants. Il y a quelques semaines, une relégation en Ligue 2 était sérieusement crainte dans l’environnement du club lyonnais. Une menace qui semble aujourd’hui éloignée, grâce aux ventes des parts d’Eagle Football à Crystal Palace pour 200 millions d’euros ainsi que les ventes de joueurs de l’OL pour 100 millions d’euros depuis le mois de janvier.

Le site Olympique et Lyonnais le confirme, le spectre d’une terrible relégation en Ligue 2 est aujourd’hui écartée et ce scénario est improbable. Il ne faut en revanche pas croire que John Textor va se mettre aussi facilement la DNCG dans la poche. Le média pro-OL ne croit pas que le club rhodanien s’en tirera sans aucune sanction ce mardi. « La DNCG veut du concret et rien que du concret, à l’image de l’absence de promesses de vente pour les clubs de Ligue 1. En ce sens, voir l’OL repartir les mains libres de Paris ce mardi semble plus qu’utopiste » écrivent nos confrères, qui restent prudents et qui ne s’attendent pas à un miracle.

L'OL sanctionné par la DNCG ce mardi ?

La question est maintenant de savoir quel sera le niveau de sévérité du gendarme financier du football français avec l’Olympique Lyonnais, l’éventail de sanctions étant assez large en fonction de la situation économique du club qui sera présentée ce mardi. Un encadrement de la masse salariale serait certainement la moins pire des sanctions pour Lyon, qui pourrait recruter à condition de vendre dans le même temps pour garder une cohérence financière. En revanche, une nouvelle interdiction de recrutement sonnerait certainement le glas des ambitions lyonnaises pour la saison à venir.