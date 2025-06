DNCG ‍: Nimes exclu et envoyé en R1

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Le Nîmes Olympique, qui était encore en Ligue 1 en 2018, est exclu du football professionnel et même de toutes les divisions fédérales. La DNCG a envoyé les Crocodiles en Régional 1 en raison de la situation économique catastrophique du club présidé par Rani Assaf. La formation du Gard se retrouve donc pour le moment en 6e division nationale, avec toutefois la perspective de faire appel de cette décision. Lors de l’audition, aucun argument n’a été retenu, ni les prévisions surévalués en terme d’abonnement et de billetterie, ni les engagements financiers incertains et le manque d’apport économique.