DNCG ‍: Il met 20 millions d’euros et sauve le club

Par Guillaume Conte

Les dernières auditions devant la DNCG seront les plus tendues dans une dizaine de jours. L'AC Ajaccio devrait sauver sa peau grâce à l'arrivée d'un nouveau propriétaire à la dernière seconde.

Pendant tout le mois de juin, les clubs passent devant la DNCG pour la validation ou non de leurs comptes. Le gendarme financier avait prévenu que cela pourrait faire très mal cet été puisque les droits télévisuels ne doivent pas être comptabilisés dans le budget prévisionnel de la saison prochaine en raison de l’incertitude liée aux revenus de ces derniers. De nombreux clubs sont déjà en grande difficulté financière, et certaines formations cherchent activement des solutions pour éviter le pire. C’est le cas de l’OL et du Havre notamment en Ligue 1, mais aussi de formations comme Martigues ou l’AC Ajaccio en Ligue 2.

Un avocat catalan issu d'une famille aisée

Le club corse présente un bilan catastrophique et des pertes qui laissaient penser le pire en vue du passage devant la DNCG. Mais les recherches des dirigeants pour un repreneur ont porté leurs fruits, et un investisseur catalan a décidé de mettre le paquet. Il aurait misé 20 millions d’euros, dont la moitié pour éponger les dettes, selon Corse Matin, afin de sauver l’ACA d’une rétrogradation qui lui tendait les bras. Arnau Baqué Roig, le futur nouveau boss du club, se montre ainsi désormais très confiant.

La Direction Nationale du Contrôle de gestion (DNCG) a fixé la date du passage de l’AC Ajaccio devant sa commission au mardi 24 juin 2025 à Paris.#ACAjaccio pic.twitter.com/sxRmdHb2jg — AC Ajaccio (@ACAjaccio) June 13, 2025

« Je pense que tout ira bien. Je serai à Paris pour le passage devant la DNCG et je viendrai à Ajaccio dès que j'aurai la confirmation de cette dernière pour pouvoir finaliser le rachat du club. J'ai effectivement fourni une garantie notariale mettant à disposition de l'AC Ajaccio mes finances et mes fonds. Cela pour garantir la dette d'une part et pour protéger le budget de la saison prochaine de l’autre », a livré l’avocat catalan issue d’une riche famille de la région autonome d’Espagne. Il avait par le passé tenté de racheter l’Espanyol Barcelone, sans y parvenir. Il va désormais prendre la place d’Alain Orsoni et s’occuper de la direction du club corse dans les prochaines semaines.