C’est fait, le Paris FC confirme les négociations pour un rachat

Par Adrien Guyot

C’était attendu depuis plusieurs jours maintenant, le Paris FC a confirmé la nouvelle via un communiqué paru ce jeudi. Le club francilien est en négociations exclusives avec Bernard Arnault et le groupe Red Bull en vue de l'acquisition d’une participation majoritaire au sein de l’institution parisienne.

«Agache, conseillée par Red Bull, entend ainsi contribuer au rayonnement des valeurs uniques du club et lui offrir les moyens nécessaires pour poursuivre son développement économique, citoyen et sportif. Une double ambition l’anime : inscrire durablement les équipes masculines et féminines dans l’élite du football français et dans le cœur des Parisiens. Agache compte apporter au club sa vision entrepreneuriale et tout son savoir- faire en matière de développement économique et de rayonnement des marques sur le long terme. Fort du succès de ses expériences dans le sport de haut niveau et notamment dans le football en Allemagne, au Brésil ou aux Etats-Unis, Red Bull interviendra principalement dans la dimension sportive dans un rôle de conseil, qu’il s’agisse de renforcer la détection des jeunes talents à même de rejoindre le centre de formation ou de cibler les meilleurs profils capables de renforcer la compétitivité des équipes premières hommes et femmes», écrit le PFC sur son site internet. L’ensemble du communiqué du Paris FC est à retrouver ci-dessous.