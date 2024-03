Bordeaux ‍: Lopez paie les salaires de février et mars, les caisses sont vides

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Sportivement, les Girondins de Bordeaux vivotent en Ligue 2, mais la remontée en Ligue 1 est illusoire. Financièrement, le club de Gérard Lopez est clairement dans le rouge vif.

Treizième de Ligue 2 avec six points de retard sur la place de barragiste de montée en L1, mais seulement quatre sur le premier relégable, Bordeaux est rattrapé par la crise. On l'a appris vendredi, les Girondins ont ouvert une procédure de conciliation au tribunal de commerce de Bordeaux afin de pouvoir gérer plus sereinement des soucis avec un ou plusieurs créanciers du club au scapulaire. De même, Gérard Lopez serait actuellement en quête d'une banque dans le but de faire un prêt de 15 à 20 millions d'euros pour que le légendaire club girondin continue à vivre. Mais, à en croire L'Equipe, l'homme d'affaires a déjà sorti 3 millions d'euros ces dernières semaines, lui qui a déjà injecté 40 millions d'euros dans les caisses de Bordeaux l'été dernier. Et si Gérard Lopez a sorti le chéquier, c'est qu'il y a urgence, la situation étant à la limite de l'incontrôlable.

Gérard Lopez paie les salaires de sa poche

En effet, face à une situation financière critique, le propriétaire des Girondins de Bordeaux a mis la main à la poche afin de payer les salaires des joueurs pour le mois de février, puis pour celui de mars. Les 3 millions d'euros ainsi déboursés ont servi à cela, mais il est déjà acquis que le club n'a pas de quoi payer les prochains salaires et que cela sera un problème puisque le 5 avril prochain tout le monde devra être payé. Faute d'avoir trouvé un investisseur capable de s'offrir les Girondins, ou du moins d'entrer dans le capital de manière minoritaire, un prêt paraît être la dernière solution pour éviter la catastrophe. Et comme le rappelait cette semaine David Gluzman, spécialiste financier et supporter de Bordeaux, la valeur des Girondins de Bordeaux est de zéro euro, l'actif joueurs étant très limité et pour participer à la prochaine saison, il faudra 40 millions d'euros, sans même avoir acheté un seul joueur. De quoi donner des sueurs froides aux supporters bordelais.