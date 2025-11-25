BeInSports avantage l’ASSE, la Ligue 2 enrage

Battu à Reims lundi soir (2-0), Montpellier est à la traine au classement. L’équipe de Zoumana Camara compte à présent cinq points de retard sur l’ASSE.

Sur une belle dynamique en Ligue 2, Montpellier a été stoppé net par le Stade de Reims lundi soir. Au stade Aguste-Delaune, l’équipe de Zoumana Camara s’est sèchement inclinée 2-0, un vrai coup d’arrêt dans la course à la montée. Le MHSC compte à présent quatre points de retard sur le Red Star et cinq unités de retard sur l’AS Saint-Etienne. Les Verts, eux, se sont imposés face à Nancy samedi soir à 20 heures. A ce propos, l’entraîneur de Montpellier commence à sérieusement s’agacer de la programmation de BeInSports.

Zoumana Camara regrette que l’ASSE soit systématiquement privilégiée pour jouer le samedi soir tandis que Montpellier devient un habitué des matchs du lundi, ce qui offre moins de récupération pour la journée suivante. Un coup de gueule que l’ex-Parisien n’a pas hésité à pousser après la défaite de son équipe en Champagne. « On arrive mardi à Montpellier. C’est un long déplacement pour nous. On joue le lundi. J’en profite pour dire que j’aimerais que de temps en temps, il y ait une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures (l’ASSE) » peste l'entraîneur de Montpellier avant de poursuivre.