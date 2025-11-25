ICONSPORT_277894_0132

BeInSports avantage l’ASSE, la Ligue 2 enrage

Ligue 225 nov. , 15:00
parCorentin Facy
Battu à Reims lundi soir (2-0), Montpellier est à la traine au classement. L’équipe de Zoumana Camara compte à présent cinq points de retard sur l’ASSE.
Sur une belle dynamique en Ligue 2, Montpellier a été stoppé net par le Stade de Reims lundi soir. Au stade Aguste-Delaune, l’équipe de Zoumana Camara s’est sèchement inclinée 2-0, un vrai coup d’arrêt dans la course à la montée. Le MHSC compte à présent quatre points de retard sur le Red Star et cinq unités de retard sur l’AS Saint-Etienne. Les Verts, eux, se sont imposés face à Nancy samedi soir à 20 heures. A ce propos, l’entraîneur de Montpellier commence à sérieusement s’agacer de la programmation de BeInSports.
Zoumana Camara regrette que l’ASSE soit systématiquement privilégiée pour jouer le samedi soir tandis que Montpellier devient un habitué des matchs du lundi, ce qui offre moins de récupération pour la journée suivante. Un coup de gueule que l’ex-Parisien n’a pas hésité à pousser après la défaite de son équipe en Champagne. « On arrive mardi à Montpellier. C’est un long déplacement pour nous. On joue le lundi. J’en profite pour dire que j’aimerais que de temps en temps, il y ait une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures (l’ASSE) » peste l'entraîneur de Montpellier avant de poursuivre.

« Qu’il y ait une visibilité, que ça donne de l’audimat, je l’entends, je le comprends, mais ça serait bien que ça ne soit pas toujours les autres qui doivent combler, jouer autour. Voilà la parenthèse. En disant ça, je ne me cache derrière rien du tout, ça ne change pas le résultat, mais c’est un fait » regrette Zoumana Camara. Une nouvelle attaque qui vise indirectement l’AS Saint-Etienne alors que samedi, c’est l’entraîneur de Nancy Pablo Correa qui criait au complot, cette fois en raison de l’arbitrage, le coach lorrain jugeant notamment que le premier but stéphanois contre l’ASNL samedi soir était entaché d’une position de hors-jeu non sifflé. Décidément, il faut croire que l’ASSE dérange en Ligue 2 en ce début de saison.
