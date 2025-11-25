BeInSports avantage l’ASSE, la Ligue 2 enrage

Rester au PARC a 55 000 avec plus de loges serait le mieux autrement si élection pas dans notre sens..autant copier le stade lusail de 88 900 places...
Mais mon grand, c'est toi qui dit "on en reparle en fin de saison" sous entendu , "vous allez voir bande de naze que notre effectif est très bon"....Avec ta phrse en fait, on dirait que tu pense que ton attaque est bonne... SOIT COHERENT NON?
Pourtant tu clames partout que vous allez gagner l'europa league? Cohérence??
La bonne vieille mentalité de petit club sans ambition
Ils rêvent de nous tous ces haters c'est mignon 😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
⚽️ 𝐒𝐃𝐑 𝟐-𝟎 𝐌𝐇𝐒𝐂 Nos Montpelliérains méritaient mieux ce soir… En déplacement à Reims pour la 15ème journée de Ligue 2 BKT, le MHSC s’incline 2-0 au terme d’un match où nos Pailladins auront pourtant montré de bonnes choses dans le jeu. 🏆 Place désormais à la Coupe de