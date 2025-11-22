ASSE-Nancy : Les compos (20h sur BeInSports1)

PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass

On peut aussi être critique sans tomber dans acharnement. Je reconnais qu'il a fait quelques bourdes ,la pire étant ce lob stupide qu'il a mangé. Mais il s'est aussi souvent fait flinguer pour la passivité de ses centraux. Et encore une fois il a été décisif sur son tout premier match, le plus important jusqu'ici, qui nous a offert le 3e vrai titre européen