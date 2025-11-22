ICONSPORT_266854_0018
Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne

ASSE-Nancy : Les compos (20h sur BeInSports1)

Ligue 222 nov. , 19:03
parCorentin Facy
15e journée de Ligue 2
ASSE : Larsonneur, Ferreira, Bernauer, Nadé, Annan, Jaber, Tardieu, Moueffek, Cardona, Boakye, Davitashvili
Nancy : Basilio, Bamba, Mendy, Saint-Ruf, Fernandez, Tacafred, Carlier, Bouriaud, Suljic, Bokangu, Bouabdeli

Ligue 2

22 novembre 2025 à 20:00
Saint-Étienne
Cardona27'Tardieu51'
2
1
Match terminé
Nancy
Bokangou58'
Remplacement
84
ENTRE
D. N´Guessan
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
I. Cardona
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Carton jaune
82
J. Fonseca Ferreira
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
67
ENTRE
A. Dabasse
NancyNancy
SORT
B. Bokangou
NancyNancy
Penalty
58
B. Bokangou
NancyNancy
0
Loading