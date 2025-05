Versailles qui grille le PSG malgré lui, c'est possible

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le Mans a déjà accueilli le PSG en Coupe de France en début de saison, mais son stade pourrait être encore plus plein pour la réception à venir de Versailles. Un beau succès populaire.

La fin de saison approche en France, et ce à tous les étages. Les matchs à enjeux se multiplient, ce qui ne concerne pas forcément le PSG, déjà champion de France avec des semaines d’avance. Dans les autres divisions, la lutte est totale et c’est notamment le cas en National. Derrière Nancy, déjà assuré de retrouver la Ligue 2, la bataille fait rage entre Le Mans et Boulogne. Les Sarthois ont trois points d’avance sur les Nordistes à deux journées de la fin, et pourraient donc célébrer leur montée à domicile le vendredi 16 mai, à l’occasion de la réception de Versailles.

Un match à ne pas manquer pour tous les fans du Mans, qui ont répondu de manière tonitruante à l’ouverture de la billetterie pour ce match. En 48 heures, le club sarthois nous apprend que 15.000 places ont trouvé preneurs pour ce match qui se disputera au stade Marie-Marvingt. La direction du Mans FC espère faire un carton plein et disputer ce match à guichets fermés, ce qui pourrait permettre de battre le record d’affluence de la saison. Il est jusqu'à présent de 24.254 spectateurs, et il s’agissait de la réception du PSG en Coupe de France, le 4 février dernier en 1/8e de finale.