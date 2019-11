Vainqueur à Strasbourg, l’OL ne se laisse pas distancer

Dans : Ligue 1.

Stade de la Meinau

L'Olympique Lyonnais bat Strasbourg 2-1

But pour Strasbourg : Fofana (22e)

Buts pour l'Olympique Lyonnais : Cornet (40e), Reine-Adélaïde (75e)

Au lendemain du succès de l’Olympique de Marseille contre Brest (2-1), qui le reléguait provisoirement à neuf points de la deuxième place, l’Olympique Lyonnais s’est imposé à Strasbourg (1-2) lors de la 15e journée de Ligue 1. En attendant les autres rencontres, le club rhodanien se replace en haut de tableau.

Le coup de pression de Juninho a visiblement payé. Trois jours après la défaite à Saint-Pétersbourg (2-0) en Ligue des Champions, suivie de la sortie médiatique du directeur sportif, l’Olympique Lyonnais a bien réagi à la Meinau. La mission n’était pourtant pas simple face à Strasbourg, qui restait sur deux victoires consécutives avec quatre buts inscrits à chaque fois. En confiance, les locaux imposaient un gros rythme et une belle intensité aux Gones, qui répondaient plutôt bien.

Ce sont effectivement les Lyonnais qui commençaient à se procurer les meilleures situations, lorsque Fofana (1-0, 22e) venait ouvrir le score un peu contre le cours du jeu ! De quoi ralentir les offensives de l’OL, qui avait tendance à balancer de longs ballons difficiles pour Dembélé. Mais là encore, alors que l’on s’attendait plutôt à un but de l’autre côté du terrain, Cornet (1-1, 40e) réalisait un bel enchaînement pour égaliser, après un bon service du jeune Caqueret !

Cornet homme du match

Strasbourg pouvait s’en mordre les doigts, d’autant que son attaquant Ajorque manquait le cadre d’un rien juste avant la pause. Les Alsaciens ne le savaient pas encore, mais c’était déjà leur dernière grosse occasion de la partie. Face à un OL impliqué défensivement, le Racing ne trouvait pas la solution et voyait Reine-Adélaïde (1-2, 75e) climatiser la Meinau de la tête, sur un bon centre de Cornet, buteur et passeur décisif. Suffisant pour s’imposer malgré la fin de rencontre tendue. Et pour rester à six longueurs de la deuxième place occupée par les concurrents marseillais.