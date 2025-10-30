Un cambrioleur du Louvre voulait voir PFC-OL

Mercredi soir autour du Stade Jean-Bouin en marge du match entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais (3-3), les forces de l’ordre ont effectué plusieurs interpellations par rapport… au cambriolage au Louvre.

« Quatre des interpellations de mercredi soir se sont faites devant le stade Jean-Bouin (Paris) avant le match Paris FC contre l’OL. Les suspects se trouvaient dans la foule des supporters lorsque les policiers de la BRB sont intervenus », explique le journaliste de CLPRESSFR sur ses réseaux sociaux. Une information complètement lunaire, puisque les interpellés, probablement les personnes les plus recherchées de France depuis deux semaines, ont cru bon d’aller voir un match de L1. Une ambition qui va leur coûter cher. La soirée du 29 octobre 2025 restera dans les mémoires du côté de Paris. Déjà parce que la rencontre entre le PFC et l’ OL a accouché d’un très joli spectacle avec un 3-3 comme conclusion alors que Lyon menait 0-3 à l’heure de jeu. Mais aussi parce que le parvis du Stade Jean-Bouin a été le théâtre d’une scène étonnante avant le match. En effet, selon les informations de Clément Lanot, plusieurs individus qui devaient se rendre en tribunes ont finalement été interpellées au milieu du public par rapport au… cambriolage au Louvre., explique le journaliste de CLPRESSFR sur ses réseaux sociaux. Une information complètement lunaire, puisque les interpellés, probablement les personnes les plus recherchées de France depuis deux semaines, ont cru bon d’aller voir un match de L1. Une ambition qui va leur coûter cher.

Des interpellations aux abords du Stade Jean-Bouin

Depuis mercredi soir, les interpellés sont effectivement en garde à vue. Parmi les cinq personnes concernées se trouve un des cambrioleurs présumés, qui était « dans le viseur » des enquêteurs ces derniers jours. Il faut dire que « des traces ADN » le lient au vol, selon Laure Beccuau, qui pense qu’il faisait partie du commando qui a commis un casse spectaculaire à Louvre le 19 octobre dernier. Pour rappel, et même si l’information a fait le tour de la planète, quatre individus ont braqué une partie du Louvre grâce à un camion monte-charge et une disqueuse. Si les bijoux volés, estimés à 88 millions d'euros, restent introuvables, deux trentenaires arrêtés le week-end dernier ont été mis en examen et écroués mercredi, au même moment où leurs potentiels complices se sont donc fait arrêter aux abords du Stade Jean-Bouin avant un match de L1.