Un cambrioleur du Louvre voulait voir PFC-OL

Comment s'appelle le vice président de la FFF ? J'ai oublié son nom
Aucun. Rapport avec ton ânerie + haut Depuis 1955 ? On se plaind parce qu il y a des dingueries
Gneu gneu l attardé menteur
Il a servi d'exemple surtout qu'il a touché à un lyonnais. Pas persuadé qu'Abner pour le même tacle prenne plus d'1 match.
et le pire c est qu avec tout ça, vous n arriverez jamais a une finale alors que l OM..... c est moche hein.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Loading
Cambriolage du Louvre : 4 des interpellations d’hier soir se sont faites devant le stade Jean-Bouin (Paris 16ᵉ), avant le match Paris FC contre l’OL. Les suspects se trouvaient dans la foule des supporters lorsque les policiers de la BRB sont intervenus. (Info @CLPRESSFR