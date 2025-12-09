Un arbitre dit stop à la VAR

ICONSPORT_248517_0060
Depuis quelques années maintenant, la VAR a été instaurée dans le monde du football. Parmi les journalistes qui détestent ce nouvel outil : Bertrand Latour. 
La Ligue 1 dispose de la VAR depuis quelque temps déjà. Les arbitres apprécient d'avoir un tel outil pour les aider dans leurs décisions. Mais voilà, étant donné que la VAR reste utilisée par des hommes, les erreurs n'ont pas disparu. Loin de là même. Beaucoup de fans et observateurs restent partagés sur l'utilité de la vidéo dans le football. Ce n'est pas Bertrand Latour qui dira le contraire, lui qui pense que la VAR crée au final pas mal d'injustices. 

Latour s'énerve 

Sur le plateau de Canal+ ces dernières heures, le journaliste a en effet dit tout le mal qu'il pensait de cette technologie au moment de rebondir sur un plaidoyer de Tony Charpon contre la VAR et son utilisation : « Elle devait créer le sentiment de la justice, elle crée l'exact inverse. Les joueurs, ça les rend tarés de se dire que tous les autres sont là pour qu'ils soient bien arbitrés, et qu'à la fin, ils se font fourrer. Comment vous voulez expliquer de manière rationnelle à des gens qu'il n'y avait pas rouge sur Chevalier ? C'est impossible. Tolisso devient fou aussi. Il se dit que l'injustice demeure. Quand y'a trois mecs qui ont 42 images et qui disent que y'a pas de souci et que tout le monde est d'accord contre eux, c'est insupportable »

La vidéo n’est toutefois pas prête de disparaître. Elle pourrait même continuer à se perfectionner avec le temps. Du côté des joueurs, des entraîneurs ou encore des dirigeants, il faudra donc prendre son mal en patience. À noter que, pour la Coupe du monde 2026 en Amérique l’été prochain, l’International Football Association Board (IFAB) devrait autoriser la FIFA à étendre le champ d’action de la VAR, notamment sur les corners et peut-être également pour les seconds cartons jaunes.
0
Derniers commentaires

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

On ne sait plus. Petite équipe mais cinquième, petits joueurs mais de bons éléments. Une équipe solidaire, très volontaire qui donne tout sur le terrain mais qui ne sait pas se défonser contre une équipe de bas de tableau (Lorient) alors que tous les concurents ou presque ont perdu. Bref , du blanc , du gris du noir, beaucoup d'espoir et beaucoup de trouille. Allez les gones

Le Qatar rachète un troisième club européen

Demeuré, le PSG utilise t’il les meme méthodes que ton escroc d’ex dirigeant ? On a acheté des joueurs via Braga? Ca nous sert juste à relancer des joueurs ou lancer des jeunes déjà présents dans notre club, pas a magouiller des comptes et faire du trade à la Madoff. Pas possible d’être aussi con je suis persuadé que t’es un faux compte d’un gestionnaire du site pour lancer des coms d’abruti pour faire générer du flux et des commentaires.

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

C’est pas pour rien qu’il a signé au LoL le Fonfon…😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Qatar rachète un troisième club européen

Là... Personne ne va hurler sur la multipropriété du Qatar. C'était tellement mieux de s'en prendre à Textor. Les faux culs sont de sortie !

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

5è … mais à 2 points du 8è … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

