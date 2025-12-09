Grosse boulette de la VAR, le futur adversaire de l’OM rigole

L'arbitrage vidéo a encore fait des siennes le week-end, avec une absence d'intervention de la VAR sur une action décisive de l'Union Saint-Gilloise, le futur adversaire de l'OM en Ligue des Champions ce mardi.

Chaque week-end son lot de polémiques en France sur l’arbitrage et la VAR. Les présidents de clubs souhaitent à chaque fois une réforme profonde du système en place, estimant que la Ligue 1 était en grande difficulté sur le sujet sensible des hommes en noir. Rassurant ou pas, les polémiques sont encore plus vindicatives dans les autres championnat. Chaque match du Real ou du Barça est un scandale potentiel de l’autre côté des Pyrénées, avec des coups de pression qui démarrent dès la notation des arbitres. En Angleterre, il y a eu de beaux scandales avec le comportement des arbitres. Sans parler des officiels mis de côté en Italie, ou de ceux qui parient sur les matchs en Turquie.

« Il ne faut pas se chercher d’excuse »

C’est la Belgique qui s’offre toutefois une polémique lors du match entre l’Union Saint-Gilloise et La Gantoise du week-end dernier. Sur une action, les officiels ont validé un but malgré un ballon clairement accompagné de la main par l’ailier de l’USG, Kevin Mac Allister. Le patron des arbitres belge est intervenu dans Le Soir pour reconnaitre qu’il y a clairement eu une erreur et qu’il ne comprend pas pourquoi les arbitres à la vidéo ne sont pas intervenus pour signaler cette faute de main qui permet à l’Argentin de s’emmener le ballon. « Il ne faut pas se chercher d’excuse, c’est une erreur de toute l’équipe. Qu’on laisse passer des choses aussi simple, c’est une déception », a reconnu le patron des arbitres belges, Jonathan Lardot.

Une faute avouée qui ne calme pas vraiment La Gantoise, qui est passée toute proche de battre le champion de Belgique mais a du se contenter d’un nul. Le futur adversaire de l’OM s’en tire très bien sur le coup, permettant de rappeler que, sur chaque championnat ou en Coupe d’Europe, la VAR offrait toujours des polémiques et des erreurs arbitrales.