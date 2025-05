Un ancien dirigeant du PSG ose défier Labrune

Confortablement réélu président de la Ligue de Football Professionnel l’année dernière, Vincent Labrune n’avait pas de véritable concurrent. Mais la situation pourrait bien changer d’ici les prochaines élections prévues en 2028. Un certain Jean-Claude Blanc se verrait bien défier l’Orléanais.

Ce n’est un secret pour personne, Ineos veut se débarrasser de l’OGC Nice. Son patron Jim Ratcliffe n’a pas caché son manque d’enthousiasme devant les matchs du Gym. Celui qui détient une part minoritaire de Manchester United vibre beaucoup plus lorsqu’il s’assoit dans la tribune présidentielle d’Old Trafford. Il faut donc s’attendre à du changement dans l’organigramme du club azuréen, mais aussi dans celui d’Ineos. En effet, le média Give Me Sport pressent un départ de Jean-Claude Blanc dans les années à venir.

Le directeur général d’Ineos Sport, qui avait dirigé Manchester United pendant un bref intérim jusqu’à l’été dernier, travaille toujours en tant que directeur des relations internationales du football et comme conseiller spécial chez le géant de Premier League. Mais la source indique que le Français se trouve actuellement en pleine réflexion sur son avenir. L’ancien directeur général du Paris Saint-Germain envisage plusieurs options pour la suite de sa carrière. Et les possibilités énumérées impliquent un départ d’Ineos.

🚨 INEOS put Nice up for sale via New York firm Lazard.

- Exploratory process with at least four expressions of interest

- €250m valuation viewed as high

- Nice informally on market for 12 months

- Nothing close with Saudi despite suggestions, but several entities are looking to…