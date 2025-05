250ME pour Nice, l'Arabie Saoudite fait demi-tour

L’annonce a fait l’effet d’une bombe jeudi soir : l’OGC Nice est à vendre, et Jim Ratcliffe pourrait céder le club azuréen à l’Arabie Saoudite.

Propriété d’Ineos depuis août 2019, l’OGC Nice s’apprête à tourner une page de son histoire. Six ans après son arrivée dans le football français, Jim Ratcliffe souhaite effectivement se désengager, et pleinement se concentrer sur Manchester United. L’information a été révélée jeudi soir, l’homme d’affaires britannique a mandaté le cabinet international de conseil financier Lazard afin de trouver un acheter aux reins solides pour reprendre le Gym. Et c’est l’Arabie Saoudite qui pourrait rafler la mise puisque le Fonds d'investissement public (PIF) saoudien serait le candidat le plus crédible pour le rachat des Aiglons.

🚨 INEOS put Nice up for sale via New York firm Lazard.

- Exploratory process with at least four expressions of interest

- €250m valuation viewed as high

- Nice informally on market for 12 months

- Nothing close with Saudi despite suggestions, but several entities are looking to…