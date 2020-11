TV : Téléfoot lance les soldes, coucou les pigeons d'abonnés !

Dans : Ligue 1.

En conflit avec la LFP depuis le début du mois d’octobre, Mediapro tente le tout pour le tout afin de gagner le maximum d’abonnés.

Pour l’heure, la chaîne compte environ 600.000 abonnés selon les chiffres communiqués par Jaume Roures dans le courant du mois d’octobre. Autant dire que l’objectif des 3,5 millions d’abonnés, indispensables à la rentabilité de la chaîne, est encore lointain. Mais le groupe Mediapro n’a pas dit son dernier mot. En ce mois de novembre, des soldes sont proposées avec une offre à 19,90 euros pour visionner la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions et l’Europa League sur plusieurs écrans. Toutefois, et c’est la différence avec l’offre actuelle à 25,90 euros par mois sans engagement, cette nouvelle offre disponible jusqu’au 26 novembre n’est valable que si l’abonné s’engage sur une durée de 12 mois.

Et comme souligné par le magazine Capital, il est assez dangereux pour le consommateur de s’engager sur le long terme avec Mediapro en raison du conflit avec la Ligue de Football Professionnel. « Si vous souhaitez souscrire à la nouvelle offre à 19,90 euros avec engagement, attention. Mediapro, en grande difficulté financière pourrait perdre les droits de diffusion du football français si elle n'arrive pas à respecter ses engagements auprès de la LFP, ou pire faire faillite. Dans ce dernier cas, les abonnés pourraient ne jamais être remboursés des sommes versées » souligne le magazine, pour qui il est donc peut-être plus avantageux de payer plus cher… mais sans engagement. Chaque consommateur de football se fera son avis sur la question alors que pour rappel, Mediapro diffuse huit matchs de Ligue 1 par journée tandis que Canal + propose deux affiches.