TV : Téléfoot fait une offre honteuse avant de fermer

Dans : Ligue 1.

Alors que l’avenir de la chaîne Téléfoot de Mediapro ne s’écrit plus au-delà du 23 décembre prochain, le média continue de fonctionner plus ou moins normalement.

Dimanche soir, le diffuseur principal du football français a tranquillement retransmis le choc de la 14e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, avec le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu aux commentaires. Sauf que dans quelques semaines, Téléfoot n’affichera plus qu’un écran noir et que l'ensemble du personnel sera viré sans ménagement. Alors que Mediapro a trouvé un accord de conciliation avec la LFP, la société de Jaume Roures a effectivement décidé de lâcher ses lots pour les Droits TV de la L1 et de la L2. Mais en attendant que la Ligue trouve un nouveau diffuseur d’ici au début de l’année 2021, Téléfoot va continuer de proposer les matchs, au moins jusqu’au 23 décembre prochain, date de la dernière journée de L1 sur l’année civile.

Et même si Mediapro s’apprête à rendre une partie de l’argent gagné avec des remboursements pour ses abonnés à l'année, Téléfoot continue de vendre son produit pour ses derniers jours d'existence. En effet, ces dernières heures, Mediapro a dévoilé ses ultimes offres pour attirer de nouveaux clients. Sur son site, la chaîne propose trois nouvelles formes d’abonnement sur son site internet : un « Pass journée » à 3,90 euros, « Pass 3 jours » à 6,90 euros et un « Pass semaine » à 9,90 €. Des promos qui pourraient séduire quelques abonnés supplémentaires, surtout que Téléfoot va proposer trois journées de L1 en l’espace d’une semaine à partir de mercredi prochain. Un petit cadeau de Noël avant l’heure, mais surtout un dernier bras d'honneur aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, et aux journalistes et techniciens de cette chaîne qui eux ne croient plus au Père Noël.