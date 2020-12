TV : Mediapro fait des annonces à ses abonnés

Dans : Ligue 1.

Ce vendredi soir, alors que la chaîne Téléfoot diffuse le match d’ouverture de la 14e journée entre l’AS Saint-Etienne et le SCO Angers, Mediapro a fait une annonce auprès de ses abonnés.

Depuis quelques heures, tous les suiveurs du football français savent que le nouveau diffuseur de la L1 et de la L2 va mettre le clignotant. Et face au brouhaha médiatique tournant autour de cette affaire de Droits TV, Mediapro France a tenu à donner quelques informations à ses abonnés. Dans un mail envoyé à ses clients, Téléfoot a confirmé les mauvaises nouvelles de la journée tout en faisant une annonce sur la suite des évènements.

« Cher abonné, Nous vous informons que la Ligue de Football Professionnel et le groupe Mediapro ont défini les termes d’un accord permettant de résoudre le litige qui les opposait. Cet accord, qui doit être homologué dans le courant de la semaine prochaine, prévoit que le Service TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT continuera à diffuser le Championnat de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2 a minima jusqu’au 23 décembre 2020 inclus, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la 17ème Journée de Championnat », peut-on lire dans le communiqué envoyé par Mediapro à ses abonnés. Désormais, c’est le duo Canal Plus - beIN Sports qui est attendu au tournant pour sauver le football français…