TV : Téléfoot et Mediapro, le confinement comme dernier espoir

Dans : Ligue 1.

Bien en-dessous de son objectif d’abonnés, Téléfoot a cassé les prix en ce mois de novembre pour tenter de convaincre des milliers d’amateurs de football français.

En effet, la nouvelle chaîne de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a proposé des promotions assez attractives jusqu’au 26 novembre inclus. L’abonnement mensuel à 25,99 euros par mois a été réduit à 19,90 euros tandis que le combo Téléfoot + Netflix, dont le prix initial est de 29,90 euros par mois, a été ramené à 25,90 euros. Des promotions qui ont évidemment pour objectif de faire (enfin) exploser le nombre d’abonnés de la chaîne, qui s’établit à ce jour à environ 600.000 selon les chiffres communiqués par Jaume Roures dans le courant du mois d’octobre. Mais alors que Noël approche, cette opération de promotion pourrait faire un énorme bide selon l’économiste du sport, Pierre Rondeau.

Interrogé par Le Parisien, le spécialiste estime que le conflit entre la LFP et Mediapro ainsi que le confinement sont autant d’obstacles difficiles à surmonter pour la chaîne Téléfoot. « Les promotions, c'est assez classique. Tout le monde fait ça. Mais, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce type d'offres peut faire sourire. Moi le premier d'ailleurs. En fait, il faudra attendre la date de fin de la promotion pour voir si Téléfoot revient à la tarification de départ. Avec Noël et le confinement, ce n'est pas illogique que Téléfoot fasse ces promotions, assure Pierre Rondeau. La période actuelle n'est pas très favorable pour attirer des abonnés. C'est le cas, sans parler des affaires qui sont en cours » juge Pierre Rondeau, qui serait étonné de voir le nombre d’abonnés à Téléfoot exploser en ce mois de novembre, même si les promotions mises en place attireront automatiquement certains fans de Ligue 1, jusqu’à maintenant réticents à l’idée de payer aussi cher pour visionner les championnats de France et les compétitions européennes uniquement pour la saison 2020-2021.