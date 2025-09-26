Greenwood OM

TV : Strasbourg - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 126 sept. , 7:00
Alexis Rose
Suite à sa belle victoire dans le Classique face au PSG, l’Olympique de Marseille espère bien enchaîner un autre résultat probant sur la pelouse de Strasbourg en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 ce vendredi.

Quelle heure pour Strasbourg - OM ?

Avant de retrouver la Ligue des Champions du côté du Vélodrome la semaine prochaine contre l’Ajax, le club phocéen a un déplacement difficile à effectuer en Alsace. Cette rencontre entre Strasbourg et Marseille se déroulera ce vendredi 26 septembre à 20h45 au Stade de la Meinau. L’arbitre sera Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - OM ?

Placée en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, cette rencontre entre deux clubs européens sera à suivre sur l’antenne de Ligue 1+, la nouvelle chaîne principale du championnat de France.

Les compos probables de Strasbourg - OM :

Qualifié pour la Conférence League, le Racing réalise un très bon début de saison. Co-leader du championnat avec 12 points, comme Monaco, Paris et Lyon, Strasbourg reste sur deux victoires de suite. Malgré tout, le RCSA traverse une crise avec la fronde de ses supporters, qui n'acceptent plus la gestion de BlueCo. C’est donc dans une atmosphère tendue, avec la grève des ultras, que Strasbourg va recevoir l’OM. Pour cette rencontre, Liam Rosenior fera sans Nanasi, Sow ou Sylla.

La compo probable de Strasbourg : Penders - Doukouré, Sarr, Chilwell - Ouattara, Godo, El Mourabet, Moreira - Paez, Emegha, Barco.
Suite à un départ mi-figue mi-raisin avec autant de victoires que de défaites, Marseille a sûrement lancé sa saison en battant le PSG au Vélodrome lundi pour la première fois depuis plus de 10 ans en L1 (1-0). Un succès qui a permis à Marseille de revenir dans la course au titre. Mais face à Strasbourg, c’est un autre match compliqué que l’OM va avoir à disputer pour espérer rester en haut du classement. Lors de cette rencontre qui précède le retour de la Ligue des Champions, Roberto De Zerbi composera sans Kondogbia ou Traoré.
La compo probable de l’OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd - Weah, O’Riley, Hojbjerg, Emerson - Greenwood, Gouiri, Paixao.

Ligue 1

26 septembre 2025 à 20:45
Strasbourg
20:45
Olympique Marseille
