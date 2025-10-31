TV : PSG - Nice, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pas vraiment intouchable en championnat depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain recevra l’OGC Nice dans le cadre d’une des belles affiches de la 11e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour PSG - Nice ?

samedi 1er novembre à 17h00 au Parc des Princes. L’arbitre de cette rencontre sera François Letexier. Avant de retrouver la Ligue des Champions dès la semaine prochaine avec un choc contre le Bayern Munich au programme, le club de la capitale française va devoir faire au mieux pour conserver sa place de leader en Ligue 1. Pour cela, le PSG jouera donc avec des ambitions contre Nice ceau Parc des Princes. L’arbitre de cette rencontre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Nice ?

Considéré comme la plus belle affiche de cette 11e journée de Ligue 1 par beaucoup de suiveurs du football français, ce match entre Paris et Nice sera à suivre sur beIN Sports 1, sachant que la chaîne qatarie a choisi ce match pour ce week-end.

Les compos probables de PSG - Nice :

Encore tenu en échec sur la pelouse de Lorient mercredi soir (1-1), le PSG a profité du mauvais résultat de Marseille pour rester sur son fauteuil de leader de L1. Premier avec un point d’avance sur Monaco et deux sur le quatuor Marseille - Strasbourg - Lyon - Lens, Paris veut avoir l’esprit léger avant de défier le Bayern en C1. Pour cela, le PSG devra battre l’OGCN. Lors de cette rencontre, Luis Enrique fera sans Désiré Doué, blessé.

La compo probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernandez - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Complètement à la rue en Coupe d’Europe, Nice réalise un bon début de saison en championnat. Restant sur trois victoires probantes face à Lyon (3-2), Rennes (2-1) et Lille mercredi (2-0), le Gym monte en puissance et pointe le bout de son nez derrière le Top 5. Alors quoi de mieux qu’un match au Parc des Princes contre le PSG pour prouver que l’OGCN peut se mêler à la lutte pour le podium ? Pour ce match, Franck Haise fera sans Bombito, Moffi, Ndayishimiye, alors que Clauss et Cho sont incertains.

La compo probable de Nice : Diouf - Mendy, Peprah, Bard - Gouveia, Abdul Samed, Vanhoutte, Abdi - Diop - Kevin Carlos, Boga.