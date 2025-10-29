ICONSPORT_275400_0095

L1 : Nice brise la belle série de Lille

Ligue 1 29 oct.
parCorentin Facy
0
10e journée de Ligue 1
Nice - Lille : 2-0
Buts : Diop (29e sp) et Jansson (87e)
Nice a confirmé sa belle forme du moment. Après avoir battus Rennes dimanche, les Aiglons se sont offerts Lille ce mercredi (2-0).
Tout démarrait de la meilleure des façons pour l’équipe de Franck Haise, qui ouvrait le score par Diop à la demi-heure de jeu sur penalty. La première mi-temps était fermée et c’est le Gym qui entrait à la pause avec un avantage d’un but. En seconde période, Lille tentait de réagir mais Nice parvenait à conclure son succès grâce à un but de Jansson, d’une belle frappe dans la lucarne gauche de Bodart. Un succès précieux pour Nice, qui brise la belle série des Lillois, lesquels étaient invaincus en Ligue 1 depuis leur défaite contre Lyon.

Ligue 1

29 octobre 2025 à 19:00
Nice
Diop29'Jansson87'
2
0
Match terminé
LOSC Lille
Chronologie
Composition
Statistiques
But
87
I. Jansson
NiceNice
Remplacement
85
ENTRE
M. Sanson
NiceNice
SORT
C. Vanhoutte
NiceNice
Remplacement
85
ENTRE
N. Mukau
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
H. Haraldsson
LOSC LilleLOSC Lille
Carton jaune
82
H. Haraldsson
LOSC LilleLOSC Lille
0
Derniers commentaires

Paris FC - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+7)

C'est exactement ça alors qu'en première Chergui et De Smet qui met un pied en avant sur l'épaule de Karabec... Mais bon 2 poids 2 mesure..

Paris FC - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+7)

Ah j'avais même pas remarqué que Geubbels était là mdr. Il est tombé bien bas celui-là.

Paris FC - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+7)

Quand je pense qu'il a fallu 5 minutes de VAR pour mettre une rouge sur l'attentat contre Fofana, là le mec glisse sous la pluie ya rouge. Bah oui...

Paris FC - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+7)

Si Abner méritait le rouge... alors... Chergui aussi !

Paris FC - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+7)

L'arbitre qui relance le match

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Lens
191061314104
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
171052322139
6
Monaco
17952218135
7
Nice
171052316151
8
Strasbourg
16951318126
9
Toulouse
13941415132
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
1192521214-2
12
Paris
1093151417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Brest
9102351418-4
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
510127826-18

Loading