L1 : Nice brise la belle série de Lille

10e journée de Ligue 1

Nice - Lille : 2-0

Buts : Diop (29e sp) et Jansson (87e)

Nice a confirmé sa belle forme du moment. Après avoir battus Rennes dimanche, les Aiglons se sont offerts Lille ce mercredi (2-0).

Tout démarrait de la meilleure des façons pour l’équipe de Franck Haise, qui ouvrait le score par Diop à la demi-heure de jeu sur penalty. La première mi-temps était fermée et c’est le Gym qui entrait à la pause avec un avantage d’un but. En seconde période, Lille tentait de réagir mais Nice parvenait à conclure son succès grâce à un but de Jansson, d’une belle frappe dans la lucarne gauche de Bodart. Un succès précieux pour Nice, qui brise la belle série des Lillois, lesquels étaient invaincus en Ligue 1 depuis leur défaite contre Lyon.