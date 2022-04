TV : Prime Vidéo fait un étonnant cadeau aux abonnés !

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Un an après son arrivée dans le paysage audiovisuel du football français, le bilan est globalement positif pour Amazon. Mais la chaîne a encore quelques belles surprises pour ses abonnés.

Diffuseur de 80 % des matchs de Ligue 1, Amazon a conquis les observateurs du football français en l’espace de seulement quelques mois. Il faut dire qu’après le fiasco de Mediapro, le géant du e-commerce américain a apporté une touche de professionnalisme appréciable à la diffusion de la Ligue 1. La plateforme Prime Video est fonctionnelle, épargnée par les bugs et les journalistes sont globalement appréciés. Tous les feux sont au vert pour Amazon, dont le directeur des sports Bernard Châtillon a dévoilé lors de l’évènement de présentation annuel de Prime Video que les affiches diffusées en prime time le dimanche soir sur le Pass Ligue 1 dépassait en moyenne le million de téléspectateurs.

De belles audiences le dimanche, un cadeau cet été

📺 Amazon se félicite des premières audiences pour les affiches de Ligue 1 du dimanche soir, qui rassembleraient plus d'un million de spectateurs.https://t.co/vh2Vyh953l — RMC Sport (@RMCsport) April 12, 2022

« Les retours des abonnés sont très bons. Le monde du football aussi, sur la couverture éditoriale. La production également. Je crois qu’aujourd’hui les abonnés au Pass Ligue 1 ont adhéré à notre identité. Plus d’un million de spectateurs regardent nos affiches le dimanche soir. On prépare la prochaine saison. On a une volonté de continuer à rendre les matchs les plus visibles » a confié le directeur des sports de Prime Video, qui a par ailleurs fait une annonce qui va réjouir les abonnés du Pass Ligue 1 d’Amazon.

🚨📺 On l'a tant attendu...



C'est le match de l'année, le match qui déchaîne toutes les passions...



Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille : dimanche à 20h45 sur #PrimeVideoLigue1



👇 Revivez ici cette semaine, les meilleurs moments du Classique.#PSGOM #Ligue1UberEats pic.twitter.com/jt36O3KgWC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 11, 2022

En effet, Bernard Châtillon a confié que le géant du américain ne fera pas payer à ses abonnés les mois de juin et de juillet, durant lesquels il n’y aura pas de match de Ligue 1. Un cadeau inédit de plus de 25 euros, une grande première dans l'histoire des droites de TV de la Ligue 1 en France, où les chaînes auparavant concernées faisaient payer ces deux mois sans aucune ristourne alors qu'il n'y avait aucun match de Championnat. Et ce n'est pas tout. « Une fois par mois on proposera un match pour tous les membres Prime. On peut aussi confirmer qu'en juin-juillet, on ne facturera pas les abonnés au Pass » a dévoilé le dirigeant d’Amazon, dont l’annonce ne fera que renforcer la sympathie d’Amazon auprès des consommateurs de football en France et plus particulièrement de la Ligue 1.