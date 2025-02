TV ‍: Pierre Sage relancé par DAZN ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La décision de John Textor de se séparer de Pierre Sage en début de semaine a fait énormément réagir, à tel point que l’on ne puisse pas imaginer que l’ancien entraîneur de l’OL ne retrouve pas un poste rapidement.

Malgré un travail remarquable à la tête de l’Olympique Lyonnais depuis un an, Pierre Sage a été renvoyé par John Textor lundi. Le propriétaire américain a fait ce choix afin de placer Paulo Fonseca à la tête de l’équipe et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mise à l’écart a fait énormément réagir. Les supporters de l’OL mais aussi les observateurs du football français de manière générale, qui estiment que Pierre Sage ne méritait pas d’être traité ainsi. D’un point de vue médiatique, c’est un entraîneur au discours intelligent et souvent très juste que perd la Ligue 1. Mais dans L’Equipe, le journaliste Sacha Nokovitch a soumis une idée qui ne devrait pas déplaire aux fans du championnat de France, celle de voir Pierre Sage en tant que consultant sur DAZN afin de faire profiter à tout le monde de ses excellentes analyses.

« Pierre Sage figurerait déjà dans le logiciel des chasseurs de tête de consultants, si ce job existait » explique le spécialiste des médias pour L’Equipe avant de poursuivre. « DAZN, le diffuseur majeur de la Ligue 1, que lex-coach lyonnais avait gentiment titillé sur ses tarifs en début de saison, ne sera pas rancunier. Depuis le départ de Patrick Vieira, la plateforme ne compte plus d’entraîneur dans sa bande de consultants, donc autant prendre l’un des meilleurs sur le marché » explique-t-il. Une idée qui ne devrait pas manquer de plaire au plus grand nombre… sauf peut-être au principal intéressé. En effet, quelques jours seulement après avoir été renvoyé de son poste d’entraîneur de l’OL, on peut imaginer que Pierre Sage a davantage besoin et envie de se reposer et de se ressourcer. Et s’il voulait reprendre du service rapidement, il est fort probable que Pierre Sage préférerait se relancer sur un banc de Ligue 1 plutôt que sur les plateaux télés.