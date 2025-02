TV ‍: Philippe Diallo s'attaque au cas DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Alors que DAZN se trouve en plein conflit avec la LFP, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a rencontré le numéro deux du groupe britannique ce mercredi.

L’histoire tourne au vinaigre entre DAZN et le football français. La plateforme anglaise a refusé de payer l’intégralité de son échéance du mois de février, ce qui lui a valu une mise en demeure de la part de la LFP devant la justice. En contrepartie, DAZN a également attaqué la Ligue, lui réclamant une indemnisation de 573 millions d'euros pour tromperie sur la marchandise et pour manquement observé. Dans ce contexte, Philippe Diallo a tenté de désamorcer quelques bombes ce mercredi. En effet, RMC nous apprend que le patron de la Fédération française de football a rencontré Guillaume d'Hauteville, directeur de DAZN Group et bras droit de Len Blavatnik.

On ignore pour l’instant ce qui est ressorti de cet entretien, prévu afin d’échanger sur la sortie de crise et sur « comment réinventer le modèle de diffuseur du football français » selon la radio, qui précise que Philippe Diallo voulait rencontrer DAZN avant l’échéance la réunion du 3 mars prochain à laquelle le diffuseur de la Ligue 1 ne sera pas convié. Pour rappel, à cette date, la FFF organisera dans ses locaux une grande réunion avec tous les acteurs du football professionnel français pour échanger sur la situation des droits TV. Mais les diffuseurs ne prendront pas part à ce rendez-vous, raison pour laquelle Philippe Diallo a souhaité échanger avec DAZN auparavant afin de prendre la température.