Canal+, DAZN et BeIN, une décision historique

Les grandes mmoyens sont employés pour lutter contre le piratage en France, notamment concernant les droits du sport à la télévision. Cela risque de faire de gros dégâts.

Souvent en concurrence, les propriétaires des droits télévisuels du sport sont néanmoins unanimes sur un sujet : le piratage est un fléau et réduit considérablement leurs gains potentiels, rendant pratiquement impossible l’atteinte de l’équilibre financier quand il devient si facile de suivre les rencontres sans avoir à s’abonner. Pendant longtemps, ce fut le streaming mais ce procédé illégal n’a plus le vent en poupe, et les sites sont régulièrement fermés maintenant que la justice accélère dans ce domaine. Les réseaux sociaux et l’IPTV font encore très mal aux diffuseurs, mais c’est aussi le cas de l’utilisation frauduleuse des VPN. BeIN Sports et DAZN ont décidé de s’attaquer à ces fournisseurs de connexion anonymes, qui permettent ainsi de suivre des évènements sportifs sur des télévisions étrangères, auquel le public français n’a pas droit normalement car certaines compétitions sont accessibles gratuitement.

Canal+ attaque le premier

Canal+ avait déjà tapé fort fin 2024 en s’attaquant à NordVPN et Proton VPN, deux sociétés importantes dans l’hexagone. Les autres sociétés de ce type sont aussi ciblées, et cela pourrait bien avoir des conséquences jamais-vu en France. En effet, plutôt que de crouler sous les menaces, ou de devoir faire des concessions sur l’anonymat des connexions, un arrêt total des services en France est envisagé. « Nous avons déjà vu cela sur des marchés comme l'Inde et le Pakistan, où les exigences réglementaires ont forcé certains services VPN à se retirer plutôt que de faire des compromis sur les normes de cryptage ou les politiques de conservation des journaux », a affirmé Christian Dawson, haut dirigeant d’un consortium regroupant les principales sociétés de VPN, pour Torrent Freak. L’avenir de ces sociétés en France sera en tout cas vite fixé, puisqu’une audience doit avoir lieu en mars 2025 pour savoir ce qu’il en était de cette question très sensible bien évidemment.