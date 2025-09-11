ICONSPORT_267501_0501

TV : OM - Lorient, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 111 sept. , 7:00
parCorentin Facy
L'OM reçoit Lorient ce vendredi soir pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Un match déjà crucial pour l'équipe de Roberto De Zerbi après les défaites à Rennes et à Lyon.

Quelle heure pour OM - Lorient ?

Deux semaines après sa défaite contre l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, l'Olympique de Marseille est dans l'obligation de réagir face au promu lorientais. Un match dont le coup d'envoi sera donné à l'Orange Vélodrome ce vendredi à 20h45.

Sur quelle chaîne suivre OM - Lorient ?

C'est désormais une habitude que les suiveurs du championnat de France ont pris, il faudra se brancher sur Ligue1+ pour suivre le match entre l'Olympique de Marseille et le FC Lorient ce vendredi soir. L'avant-match sera à suivre à partir de 19h15 sur les antennes de la chaîne de la LFP avec Thibault Le Rol à la présentation et Xavier Domergue aux commentaires.

Les compos probables de Lorient - OM

Du côté de Roberto De Zerbi, les changements devraient être nombreux dans le onze de départ par rapport à l'équipe qui a perdu 1-0 contre Lyon avant la trêve internationale. CJ Egan-Riley est suspendu, mais l'entraîneur de l'OM récupère plusieurs éléments. Igor Paixao et Facundo Medina seront de retour dans le groupe. On ignore toutefois s'ils seront titulaires. Il y a en tout cas de fortes chances que Nayef Aguerd et Benjamin Pavard effectuent eux leur grande première avec l'OM.
Le onze probable de l'OM : Rulli - Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson (ou Medina) - Gomes, Hobjerg, Nadir - Greenwood, Traoré, Aubameyang
A Lorient, l’enjeu pour Olivier Pantaloni sera de composer un onze de départ compétitif malgré les absences sur blessure de nombreux joueurs. La liste est longue puisque Pagis, Fadiga, Adjei, Katseris, Sanusi et Touré manqueront le déplacement au Vélodrome ce vendredi soir. Voici donc ce à quoi pourrait ressembler la composition d’équipe du FC Lorient pour cette 4e journée.
Le onze probable de Lorient : Kamara – Silva, Faye, Talbi – Mvuka, Abergel, Avom Ebong, Kouassi – Tosin, Soumano, Karim

Ligue 1

12 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Lorient
Loading