L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient

Lorient se déplace à Marseille ce vendredi à 20h45 pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Un match pour lequel les Merlus seront privés de nombreux joueurs.

Si Roberto De Zerbi va retrouver un groupe quasiment au complet ce week-end avec les retours de Medina ou encore de Paixao, en plus des arrivées des dernières recrues comme par exemple Pavard et Aguerd, Olivier Pantaloni doit lui gérer une situation bien plus complexe. L’entraîneur du FC Lorient, qui se déplace à Marseille ce vendredi, sera privé de nombreux joueurs.

Pluie de blessures à Lorient

En effet, Pagis, Fadiga, Adjei, Katseris, Sanusi et Touré manqueront à l’appel. Six absences notables pour le promu breton, qui se déplacera donc très amoindri au Vélodrome. Une situation en revanche idéale pour l’OM, battu deux fois en trois matchs depuis le début de la saison en Ligue 1 et qui espère, comme face au Paris FC lors de la seconde journée, profiter des limites de son adversaire pour se relancer et faire le plein de confiance.