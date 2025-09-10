ICONSPORT_268435_0268

L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient

Ligue 110 sept. , 18:20
parCorentin Facy
Lorient se déplace à Marseille ce vendredi à 20h45 pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Un match pour lequel les Merlus seront privés de nombreux joueurs.
Si Roberto De Zerbi va retrouver un groupe quasiment au complet ce week-end avec les retours de Medina ou encore de Paixao, en plus des arrivées des dernières recrues comme par exemple Pavard et Aguerd, Olivier Pantaloni doit lui gérer une situation bien plus complexe. L’entraîneur du FC Lorient, qui se déplace à Marseille ce vendredi, sera privé de nombreux joueurs.

Pluie de blessures à Lorient

En effet, Pagis, Fadiga, Adjei, Katseris, Sanusi et Touré manqueront à l’appel. Six absences notables pour le promu breton, qui se déplacera donc très amoindri au Vélodrome. Une situation en revanche idéale pour l’OM, battu deux fois en trois matchs depuis le début de la saison en Ligue 1 et qui espère, comme face au Paris FC lors de la seconde journée, profiter des limites de son adversaire pour se relancer et faire le plein de confiance.

Ligue 1

12 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Lorient
Articles Recommandés
ICONSPORT_267133_0034
OM

OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern

lorient change d avis et envoie mandanda a la retraite iconsport 260406 0287 395136
Info

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

bruno cheyrou attend son cheque pour quitter l ol icon bap 230723 93 063 368009
OL

L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique

ICONSPORT_267671_0012
Ligue 1

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

Fil Info

19:00
OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern
18:53
C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière
18:40
L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique
18:00
« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+
17:40
EdF : Tchouaméni va prendre cher, le Real savoure
17:20
Rabiot au Real Madrid, l'OM a tenté une dinguerie
17:00
Le PSG provoque un scandale à 50 millions d'euros
16:40
Neuer revient pour sauver l’Allemagne
16:20
OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading