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TV : OL - Auxerre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 124 avr. , 00:30
parAlexis Rose
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Remonté sur le podium à l’issue de sa très belle victoire à Paris le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais veut continuer à enchaîner les bons résultats pour se rapprocher d’une qualification en Ligue des Champions.

Quelle heure pour OL - Auxerre ?

Avant d’aborder un sprint final corsé, avec les réceptions de Rennes et de Lens, deux autres concurrents pour les places européennes, Lyon va devoir faire respecter sa loi ce week-end contre Auxerre. Une rencontre entre deux clubs opposés qui se déroulera ce samedi 25 avril à 15h00 au Groupama Stadium. L’arbitre de la rencontre sera Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne suivre OL - Auxerre ?

Avancé en milieu d’après-midi plutôt qu’à 17h comme il est d’accoutumé en L1 à cause d’un concert de rap à côté du Groupama Stadium à la LDLC Arena, ce match entre Lyon et Auxerre sera diffusé sur beIN Sports 1. Il a effectivement été choisi comme match phare par la chaîne qatarie pour cette 31e journée de L1.

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Les compos probables de OL - Auxerre :

Redescendu assez bas au classement après une longue série de mauvais résultats, Lyon a fait un retour éclair sur le podium grâce à son succès contre Lorient (2-0) et surtout sa très belle victoire au Parc des Princes face au PSG dimanche dernier (2-1). Désormais troisième, Lyon est devant Lille (4e) à la différence de buts particulière, et a un point d’avance sur Rennes (5e), deux sur l’OM (6e) et quatre sur Monaco (7e). Autant dire que tout est serré dans cette course à l’Europe, et les Gones n’auront pas d’autre choix que de l’emporter contre Auxerre pour aborder leurs derniers matchs avec le plus de confiance possible. Pour ce rendez-vous face à l’AJA, Paulo Fonseca fera sans Himbert, alors que Fofana, Sulc, Nuamah et Tolisso sont incertains.
La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakaté, Abner - Morton, Mangala - Endrick, Merah, Moreira - Yaremchuk.
Défait qu’à une seule reprise lors des sept dernières journées, Auxerre continue d’avancer doucement mais sûrement vers un possible maintien. Alors que Nantes est cinq points derrière, l’AJA est pratiquement assuré de finir au pire barragiste. Mais c’est devant qu’Auxerre doit regarder avec seulement quatre points de retard sur Nice, premier non-relégable. Mais pour continuer à rêver de rattraper un club qui a la tête ailleurs après sa qualification en finale de la Coupe de France, le club bourguignon devra faire un bon résultat à Lyon. Pour ce match, Christophe Pélissier sera privé de Leon, Akpa ou Coulibaly.
La compo probable d’Auxerre : De Percin - Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah - Owusu, Danois - Faivre, Namaso, Casimir - Sinayoko.

Ligue 1

25 avril 2026 à 15:00
Olympique Lyonnais
15:00
Auxerre
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un abonnement à ligue 1+ 30L DE GAZOLE OFFERT!!!! ça va cartonner!!!

6 ans après, l’OL veut croire au miracle

si on joue à notre niveau, le match contre lens est le seul qui pose de réels problèmes tant Lens est une très belle équipe qui joue très bien au ballon. toulouse peut être le caillou dans la chaussure. on ne doit pas prendre la pression contre Rennes mais tout d'abord il va falloir montrer l'envie et la persévérance d'une équipe qui veut la mettre au fond dés ce week end. mais si cela ne se passe pas comme prévu, ces joueurs là pourront être fiers d'avoir répondu au delà de nos attentes. bon..ok....de mes attentes

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Complaisante avec le PSG et Nasser ...^^ A te lire on dirait que les faits ont eu lieu au Parc ?...

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Et bien justement, si vous saviez lire un bilan et surtout bien plus important son évolution dans le temps, vois sauriez que la dette sur mutation du PSG a été divisée par 2 depuis 2002-2023 où elle culminait à près de 750m€, la division par 2 de cette dette en 3 ans montre la tendance du PSG depuis l'ère post "stars": plus de revenus, moins de dépenses... Donc oui le PSG ne s'est jamais aussi bien porté sachant qu'il a désormais une valorisation de 4.5 milliards d'€...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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