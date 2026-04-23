TV : OL - Auxerre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Remonté sur le podium à l’issue de sa très belle victoire à Paris le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais veut continuer à enchaîner les bons résultats pour se rapprocher d’une qualification en Ligue des Champions.

Quelle heure pour OL - Auxerre ?

samedi 25 avril à 15h00 au Groupama Stadium. L’arbitre de la rencontre sera Ruddy Buquet. Avant d’aborder un sprint final corsé, avec les réceptions de Rennes et de Lens, deux autres concurrents pour les places européennes, Lyon va devoir faire respecter sa loi ce week-end contre Auxerre . Une rencontre entre deux clubs opposés qui se déroulera ceau Groupama Stadium. L’arbitre de la rencontre sera Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne suivre OL - Auxerre ?

Avancé en milieu d’après-midi plutôt qu’à 17h comme il est d’accoutumé en L1 à cause d’un concert de rap à côté du Groupama Stadium à la LDLC Arena, ce match entre Lyon et Auxerre sera diffusé sur beIN Sports 1. Il a effectivement été choisi comme match phare par la chaîne qatarie pour cette 31e journée de L1.

Les compos probables de OL - Auxerre :

Redescendu assez bas au classement après une longue série de mauvais résultats, Lyon a fait un retour éclair sur le podium grâce à son succès contre Lorient (2-0) et surtout sa très belle victoire au Parc des Princes face au PSG dimanche dernier (2-1). Désormais troisième, Lyon est devant Lille (4e) à la différence de buts particulière, et a un point d’avance sur Rennes (5e), deux sur l’OM (6e) et quatre sur Monaco (7e). Autant dire que tout est serré dans cette course à l’Europe, et les Gones n’auront pas d’autre choix que de l’emporter contre Auxerre pour aborder leurs derniers matchs avec le plus de confiance possible. Pour ce rendez-vous face à l’AJA, Paulo Fonseca fera sans Himbert, alors que Fofana, Sulc, Nuamah et Tolisso sont incertains.

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakaté, Abner - Morton, Mangala - Endrick, Merah, Moreira - Yaremchuk.

Défait qu’à une seule reprise lors des sept dernières journées, Auxerre continue d’avancer doucement mais sûrement vers un possible maintien. Alors que Nantes est cinq points derrière, l’AJA est pratiquement assuré de finir au pire barragiste. Mais c’est devant qu’Auxerre doit regarder avec seulement quatre points de retard sur Nice, premier non-relégable. Mais pour continuer à rêver de rattraper un club qui a la tête ailleurs après sa qualification en finale de la Coupe de France, le club bourguignon devra faire un bon résultat à Lyon. Pour ce match, Christophe Pélissier sera privé de Leon, Akpa ou Coulibaly.

La compo probable d’Auxerre : De Percin - Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah - Owusu, Danois - Faivre, Namaso, Casimir - Sinayoko.