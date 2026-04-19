L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

30e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais : 1-2.

Buts : Kvaratskhelia (90e+4) pour le PSG ; Endrick (6e), Moreira (18e) pour l’OL.

Grâce à une première période de haute voltige, l'Olympique Lyonnais a réussi à dominer le Paris Saint-Germain (2-1) pour retrouver sa place sur le podium de la Ligue 1.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa belle victoire face à Liverpool cette semaine, Paris voulait l’emporter dans ce choc des lumières face à Lyon pour reprendre ses distances avec Lens dans la course au titre. Mais avec une équipe bis alignée sur le terrain par Luis Enrique, le club de la capitale prenait l’eau en première période… L’OL ouvrait effectivement rapidement la marque par l’intermédiaire d’Endrick, qui frappait fort du gauche pour tromper Safonov avec l’aide du poteau après une belle passe en profondeur d’Afonso Moreira (0-1 à la 6e). Quelques minutes plus tard, après un arrêt de Safonov (12e) et un autre de Greif (17e), le buteur brésilien lançait à son tour Moreira, qui remportait son face-à-face avec Safonov pour faire le break au terme d’un contre éclair (0-2 à la 18e).

Sonné après cette entame de match catastrophique des Parisiens, le Parc des Princes se réveillait à la demi-heure de jeu quand Lucas Hernandez obtenait un penalty en provoquant la faute de Maitland-Niles (31e). Sauf que Ramos ne profitait pas de cette offrande vu que Greif repoussait sa frappe trop centrale du ventre (33e). Malgré une nouvelle opportunité de Ramos (45e+2), Lyon rentrait bien aux vestiaires avec un avantage de deux buts.

Au retour de la pause, l’OL continuait de dominer avec des occasions de Moreira (52e) et Endrick (61e), bien stoppées par Safonov. En fin de match, après les entrées de Dembélé ou Kvaratskhelia, Paris poussait pour revenir au score mais le Ballon d’Or français trouvait la barre transversale (75e). Dans le temps additionnel, Kvaratskhelia réduisait l'écart avec sa frappe spéciale qui rentrait avec l'aide du poteau (1-2 à la 94e), mais cela n'était pas suffisant pour renverser Lyon, qui remportait donc une belle victoire 2-1 à Paris.

Grâce à cet excellent résultat sur la pelouse du Parc des Princes, l’OL de Paulo Fonseca enchaîne une deuxième victoire de suite et en profite pour remonter sur le podium de la Ligue 1. Devant Lille (4e) à la différence de buts, l’OL a maintenant un point d’avance sur Rennes (5e) et deux sur l’OM (6e). Une vraie bonne opération pour les Gones, qui ne fait par contre pas les affaires du PSG, qui reste leader avec une seule longueur d’avance sur Lens avec un match en retard toutefois.