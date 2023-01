TV : Nantes - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Invaincu depuis trois mois, l’Olympique de Marseille va tenter d’allonger son incroyable série face au FC Nantes, une autre équipe ne perd plus en 2023. Autant dire que ce match entre ces deux grands clubs français promet beaucoup.

Quelle heure pour Nantes – OM ?

Pour compenser le retard provoqué par la Coupe du Monde, la LFP a décidé de placer plusieurs journées en semaine durant cette deuxième partie de saison. Et c’est le cas pour cette 21e journée, qui débutera notamment avec un alléchant Nantes - Marseille. Ce match se jouera ce mercredi 1er février à 19 heures dans un Stade de La Beaujoire plein. La rencontre sera arbitrée par Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Nantes – OM ?

Match phare du premier multiplex de 19 heures, ce choc entre le FCN et l’OM sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de Nantes – OM :

Invaincu avec zéro but encaissé depuis la reprise, le FCN est l’une des équipes les plus solides du championnat de France. Après s’être donnés un peu d’air dans la lutte pour le maintien, avec une 13e place et sept points d’avance sur la zone rouge, les Canaris veulent maintenant regarder de l’avant. Pour cela, le FCN espère réaliser de grandes performances. Et avant de penser à la Coupe de France, où Nantes défend son titre, et l’Europa League, où le FCN défiera la Juventus, le club jaune et vert rêve de faire un grand résultat contre l’OM à domicile. Pour remplir cette mission, Antoine Kombouaré pourra compter sur sa dernière recrue Andy Delort. Par contre, le coach nantais devra composer avec une défense décimée sans Merlin, Pallois ou Castelletto.

La compo probable de Nantes : Lafont - Centonze, Girotto, Joao Victor, Hadjam - Mollet, Chirivella, Moutoussamy - Blas - Mohamed, Delort.

Inarrêtable depuis la reprise, Marseille reste sur neuf matchs sans défaite, dont six victoires en sept matchs de L1. Autant dire que l’OM est l’une des équipes en forme du moment. Troisième du classement, à cinq unités du PSG, Marseille se prend à rêver du titre. Mais pour cela, les hommes d’Igor Tudor vont devoir faire le travail contre Nantes. Un match lors duquel Bailly sera absent, alors que Clauss et Lopez sont incertains. Par contre, l’OM pourra compter sur sa nouvelle recrue Ounahi.

La compo probable de l’OM : Blanco - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Under, Rongier, Veretout, Tavares - Malinovsky, Alexis Sanchez, Guendouzi.