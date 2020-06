TV : Mediapro va vite couler, Pierre Ménès prend les paris

Dans : Ligue 1.

Après une longue période de doutes légitimes, Mediapro a rassuré les fans de foot en France grâce au partenariat avec TF1.

En effet, le groupe sino-espagnol a gagné des points en ficelant ce partenariat dans le secret des Dieux et en s’offrant le duo très apprécié formé par Bixente Lizarazu et par Grégoire Margotton pour vingt affiches au cours de la saison. C’est désormais avec gourmandise et impatience que les fans de football en France attendent de connaître les autres consultants qui officieront sur la chaîne qui diffusera 80 % des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. A ce sujet, Grégoire Margotton a promis de belles surprises aux futurs abonnés.

Néanmoins, certains continuent de douter de Mediapro et de sa nouvelle chaîne Téléfoot, notamment en raison des engagements financiers colossaux pris auprès de la LFP avec des droits télévisuels jamais vus en France. C’est notamment le cas de Pierre Ménès, lequel est reparti en croisade contre le groupe de Jaume Roures via son compte Twitter. « Me voir sur Mediapro ? Non, je suis bien à Canal +, c’est ma maison. Et je pense que cette chaîne (Téléfoot) va être un four financièrement » a indiqué Pierre Ménès avant d’être interpellé sur un possible rachat des droits de la Premier League par Mediapro à Canal +. « Pas avant 3 ans » a prévenu le journaliste, à qui il arrive de commenter quelques matchs Outre-Manche, et qui n’a pas l’intention de voir le foot anglais repartir si vite de la chaîne cryptée. On l’aura bien compris, Pierre Ménès est très sceptique au sujet de Téléfoot. Au groupe sino-espagnol de prouver au consultant du CFC qu’il a tort…